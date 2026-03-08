Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina: "Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas"

Ramón y Cajal son dos apellidos que te pueden sonar familiares. En la capital española, tanto una calle como un hospital que llevan su nombre; esto no es ninguna coincidencia. Cabe recordar que Santiago Ramón y Cajal fue un reconocido neurocientífico español, considerado uno de los fundadores de su campo profesional.

El aragonés realizó una labor innovadora con relación a la comprensión de la estructura y función de las neuronas. El neurólogo marcó un antes y un después en la industria de la ciencia tras comprobar que el sistema nervioso no es una red continua, sino más bien una serie de células conectadas.

Además, el investigador también aportó conceptos vinculados con la plasticidad neuronal. Apuntando que el cerebro humano tenía la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida.

Su contribución fue sumamente relevante, a tal punto que la academia se lo reconoció, otorgándole en 1906 el Premio Nobel de Medicina. Condecoración, la cual no solamente lo posicionó a él mismo, sino a su vez al conglomerado científico español en el panorama internacional.

Frase célebre

Ramón y Cajal falleció a sus 82 años en Madrid; sin embargo, dejó un amplio legado gracias a sus descubrimientos y frases célebres. El medio digital Muy Interesante expone por medio de uno de sus más recientes artículos un perfil profesional sobre el neurólogo y hace énfasis en la manera de pensar por parte del neurocientífico.

"Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas" una de las frases célebres de Ramón y Cajal. A través de ella, el español recalca que para él las ideas eran solamente un punto de partida. Lo trascendental era convertir dichos conceptos en acciones contundentes, las cuales contribuyeran a la ciencia y a la sociedad. Este planteamiento sigue estando vigente para los investigadores contemporáneos.