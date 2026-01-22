¿Se ha pasado Szczęsny a este producto para dejar el cigarro? La opción que recomienda la revista médica más influyente del mundo

Szczęsny durante el calentamiento antes del encuentro entre el Barça y la Real Sociedad.

"Cuando era muy joven, adopté un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle. Así que, para cualquiera que me esté viendo: no hagáis lo que yo hice". Estas palabras son del polaco Wojciech Szczęsny, actual portero suplente del Barça, quien en distintas ocasiones ha reconocido que no ha sido capaz de vencer su adicción a fumar.

El futbolista, quien ha recalcado que no lo hace delante de los niños, consciente de que no sería un buen ejemplo que lo vieran con cigarrillos, ha protagonizado recientemente unas imágenes en las que, aparentemente, estaría colocándose una bolsa de nicotina en la encía.

Para un fumador de larga duración, como lo es Szczęsny, desengancharse de los cigarrillos tradicionales puede ser un proceso complicado. Sin embargo, no es imposible. Un estudio publicado en JAMA, la revista Journal of the American Medical Association, hace tan solo unos días, apunta que las bolsas de nicotina son, a día de hoy, una de las mejores alternativas para abandonar el tabaco.

En qué consisten las bolsas de nicotina

Estas bolsas se colocan entre el labio y la encía, y desde allí la nicotina pasa de la mucosa oral al torrente sanguíneo y, finalmente, al cerebro.

En España actualmente contienen entre 14 y 16 miligramos de nicotina por cada paquete. El Ministerio de Sanidad, a través una modificación del Real Decreto 579/2017, quiere limitarlas a un máximo de 0,99 miligramos de nicotina por cada sobre.

A diferencia de los parches o chicles de nicotina, estas bolsas pueden ofrecer una satisfacción más inmediata, lo que ayuda a mitigar la ansiedad que puede aparecer en personas que llevan fumando desde jóvenes.

Por ese motivo, para personas como el jugador polaco, que llevan fumando mucho tiempo, es un formato que les puede permitir gestionar su adicción de una forma que pueda ser compatible con el deporte de alto nivel.

Deportistas y bolsas de nicotina

Este producto permite decir adiós al humo, puesto que al usar bolsas que contienen únicamente fibras vegetales y nicotina pura, elimina los carcinógenos del cigarrillo. Esto mejora la capacidad de recuperación y oxigenación sin renunciar al efecto estimulante que el cerebro de los fumadores de larga duración busca.

Lo que empezó como un hábito discreto en la Premier League y en deportes escandinavos está empezando a convertirse en una alternativa para deportistas que buscan dejar de fumar.

Así, en algunos vestuarios las bolsas de nicotina podrían convertirse en una herramienta de transición eficaz para que fumadores históricos den el paso definitivo hacia un estilo de vida sin humo.