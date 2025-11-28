La Asociación Española de Bolsas de Nicotina (ABN) se presenta oficialmente exigiendo un marco regulatorio claro que dote de seguridad al mercado

Este viernes ha tenido lugar en Madrid la presentación de la Asociación Española de Bolsas de Nicotina (ABN). Se trata de la primera asociación que aglutina a más de 40 empresas fabricantes y distribuidores europeos de productos de nicotina oral sin combustión con actividad comercial en España. Entre ellas se encuentran CLEW, Greatest, Denssi, Europouches, CAMO, Rush, Rebel, Mynt, Chemnovatic y Pouch Solutions.

El objetivo de la ABN es "fomentar los mayores estándares de calidad en la fabricación y comercialización de las bolsas de nicotina", un producto oral sin combustión ni inhalación que no contiene tabaco y libera nicotina de manera progresiva durante un breve periodo de tiempo. No obstante, para ello alegan que se necesita un marco regulatorio claro que aporte seguridad tanto a los fabricantes como a los distribuidores.

El establecimiento de la regulación de estos productos sin humo debe realizarse, según ha defendido la Asociación Española de Bolsas de Nicotina en su acto de presentación, basándose en la evidencia científica.

En ese sentido, la presidenta de la ABN, Mónica Andrade, ha subrayado que "nuestro mensaje es claro: regular en lugar de prohibir. España necesita una regulación e información coherentes, basadas en datos y no en ideología, que garanticen el acceso a estos productos únicamente a adultos y permitan al sector operar con seguridad jurídica".

"Le tiendo la mano al Ministerio de Sanidad para colaborar de forma conjunta en la regulación de manera diferenciada de las bolsas de nicotina", ha añadido al respecto la máxima responsable de la asociación.

Las bolsas de nicotina que se venden en estos momentos en España tienen generalmente un contenido de entre 14 y 16 miligramos de nicotina por cada paquete. Sin embargo, España está preparando una modificación del Real Decreto 579/2017 que limitará a un máximo de 0,99 miligramos de nicotina cada bolsa (muy superior al de la mayoría de países).

Esa cifra, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad, "supone, de facto, la prohibición de los productos actualmente comercializados". Desde la ABN piden que la regulación se base en revisiones científicas exhaustivas como la realizada por el Instituto Federal para la valoración de riesgos de Alemania. El estudio apunta a que las dosis de nicotina necesarias para que la gente abandone el tabaco de combustión han de ser, en casos de altos fumadores, de hasta 16 miligramos por bolsa.

Una línea roja para la ABN: evitar el acceso por parte de los menores

Uno de los pilares del código de conducta de la Asociación Española de Bolsas de Nicotina prevención del acceso a las bolsas de nicotina por parte de los menores de edad. "Vamos a apoyar el comercio de bolsas de nicotina desde un punto de vista responsable. El acceso a menores es una línea roja para nosotros, ya que es un producto dirigido a adultos", ha destacado Mónica Andrade.

Entre otras medidas, desde la ABN proponen la prohibición de sabores atractivos para los menores como los de algodón de azúcar o bebida de cola y la verificación de la edad en los puntos de venta de bolsas de nicotina.