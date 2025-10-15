Trump amenaza a Hamás: "Si no entregan las armas, nosotros se las quitaremos"

Donald Trump y Benjamín Netanyahu, en el aeropuerto Ben Gurión, antes de que el norteamericano acuda a la firma del acuerdo sobre Gaza, el 13 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió esta pasada noche a Hamás de que si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza.

El mandatario también aseguró que el partido-milicia, "al más alto nivel, a través de mi gente," le ha asegurado que cumplirán con el compromiso de desarme.

"Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando", respondió a preguntas de la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo argentino, Javier Milei.

"Saben que no estoy bromeando"

El republicano insistió en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista palestino deponga las armas, estas acciones "ocurrirán rápido y quizás con violencia", aunque no especificó plazos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entrevistado en la CBS, ha abundado en la misma amenaza que su amigo americano: aunque tiene la esperanza de que la implememtación de la siguiente fase del acuerdo sea pacífica, señala que las condiciones del presidente Trump son "muy claras": Hamás debe desmilitarizarse o "se desatará el infierno". Una frase del manual trumpista de los últimos meses.

"Acordamos darle una oportunidad a la paz", dijo el líder del Likud anoche, insistiendo en que, con los rehenes vivos de vuelta, queda ahora el desarme como reto esencial. "Primero, Hamás tiene que entregar las armas. Y segundo, hay que asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza. Que no haya contrabando de armas hacia Gaza. Eso es la desmilitarización", concluye.

"Algo monumental"

Trump, que regresó de Egipto esta madrugada después de participar en una cumbre con varios líderes mundiales para asegurar el respaldo a su plan de paz para la Franja, resaltó también en sus declaraciones la entrega de rehenes israelíes en el cumplimiento de la primera fase de su propuesta. "Hicimos algo monumental. Recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer, sobre todo, recuperar a los rehenes", reiteró.

El presidente estadounidense ya había celebrado el retorno de los cautivos israelíes con un mensaje esta mañana en su red Truth Social, aunque advirtió que todavía los restos de los prisioneros fallecidos no habían sido entregados. "Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Una gran carga se ha levantado, pero el trabajo no está hecho. ¡Los muertos no se han devuelto, como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", dijo.

Trump asegura que ha comenzado "la segunda fase" de su plan de paz para Gaza: ¿en qué consiste? Los analistas ponen el foco en la "vaguedad" de varios puntos incluidos en el plan de Trump y pertenecientes a esta 'segunda fase'. La guerra ya acabó, pero queda mucho por delante.

Este pasado viernes dio inicio el alto el fuego, y con ello el comienzo de la primera fase del plan de Trump para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por Israel y Hamás, incluye también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes. Hasta el momento, el grupo islamista sólo ha devuelto ocho de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha añadido tensiones al pacto.

De proseguir, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.

"Habrá asentamientos judíos en Gaza"

Por su parte, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado nuevamente que "habrá asentamientos judíos en Gaza" pese a la retirada de tropas israelíes de la Franja, en el marco del alto el fuego. Por ahora, es parcial, pero se prevé que sea completa si avanzan esas fases pactadas. "Habrá asentamientos judíos en Gaza que, en primer lugar, protegerán a Israel" ha declarado Smotrich, que ha defendido que "sin asentamientos, no hay seguridad" para el Estado israelí, durante la celebración de una festividad judía en la localidad de Sederot, próxima al límite nororiental del enclave palestino.

El líder del partido sionista Otzma Yehudit (Hogar Judío) ha apuntado a la realización de campañas en favor de tales asentamientos, asegurando tener "paciencia, pero también decisión y fe".