Quién fue Anas al Sharif, el reportero que narró el horror en Gaza

Un grupo de personas traslada el cuerpo de Anas al Sharif por la Ciudad de Gaza este lunes 11 de agosto de 2025.

El reportero Anas al Sharif de la cadena Al Jazeera, tuvo claro desde el principio de la ofensiva cuál iba a ser su misión: mostrar al mundo el horror de la guerra en la Franja de Gaza, su tierra. Este lunes la prensa internacional ha lamentado su muerte a manos del ejército israelí y ha puesto en valor su labor después de casi dos años de guerra.

Desde el inicio de la ofensiva relató el horror a pesar de las constantes amenazas del ejército israelí, que sin pruebas sólidas ni verificables, lo acusó de pertenecer al brazo armado de Hamás. De hecho, tal y como publica la agencia Efe, minutos antes de que los soldados de Tel Aviv lanzarán un ataque contra su tienda de campaña, el periodista continuó documentando la masacre. En un último vídeo en sus redes sociales, mostró las explosiones sobre la ciudad de Gaza.

"Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su pueblo serán silenciadas, sus rostros borrados, y la historia os recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidisteis no detener", lamentó. "Por favor, compartan este mensaje y etiqueten a todos aquellos que tengan el poder de ayudar a poner fin a esta masacre. El silencio es complicidad", escribió en una última publicación en la red social X (antes Twitter).

De hecho, el propio Anás era consciente del peligro que corría su propia vida. La última de las amenazas sucedió el pasado 23 de julio, cuando el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, vertió nuevas acusaciones sobre su trabajo. Tildó de "un drama inventado" y de "lágrimas de cocodrilo" un vídeo en el que el reportero se derrumbaba mientras realizaba un directo en el que informaba sobre las muertes de niños por desnutrición.

En agosto de 2024, Adraee ya había acusado a Al Sharif de "mentir" en su cobertura de un ataque aéreo israelí contra una escuela en la que murieron varios niños desplazados. Y en octubre, Israel acusó a seis reporteros del canal catarí que cubren la guerra en Gaza, entre ellos Al Sharif, de pertenecer a Hamás y a las milicias de la Yihad islámica, tal y como recaba el diario El País.

En una carta firmada el pasado 4 de mayo de 2025, ante el temor a ser asesinado, el joven periodista asegura que "viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones". "Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", lamenta. Con su muerte, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva asciende a 237.

La carta de despedida del periodista Anas Al Sharif, asesinado en Gaza: "Sepan que Israel ha logrado matarme" Poco antes de la medianoche, un bombardeo israelí de precisión atacó la tienda de campaña en la que se encontraba Al Sharif y otros compañeros periodistas.

"Les encomiendo que cuiden de mi familia, les encomiendo a la luz de mis ojos, mi amada hija Sham y mi amado hijo Salah, a los que los días no me permitieron ver crecer como soñaba", escribe el joven periodista en referencia a sus dos hijos pequeños con los que a lo largo de estos últimos meses compartió fotos en sus redes sociales. Y concluye: "No olviden a Gaza… Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación".

El de anoche fue un ataque que también mató a otros tres periodistas del canal catarí que dormían en la misma tienda: el reportero Mohammed Qreiquea y los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal. El grupo de informadores formaba parte del equipo de la cadena de la ciudad de Gaza. Sus micrófonos y cámaras se apagan cuando lsrael prepara sus planes de ocupación de la capital gazatí después de haber matado ya a más de 61.000, según los datos del Ministerio de Sanidad.