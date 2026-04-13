Es oficial: la fecha en la que tienes que pagar la declaración de la renta a Hacienda

Hacienda ofrece varias opciones para que hagas el pago de la declaración de la renta

La campaña de la renta arrancó el 8 de abril y se extiende hasta el 30 de junio. Tienes todas estas semanas para ajustar cuentas con Hacienda, ya sea para que la Agencia Tributaria te devuelva lo que has pagado de más o para que tú aportes lo que has pagado de menos a lo largo del año fiscal.

Esta última situación es la que suele causar quebraderos de cabeza a miles de contribuyentes, pues siempre surgen diferentes dudas. Por ejemplo, cómo debes efectuar el pago o cuál es la fecha límite que estipula Hacienda.

Estos aspectos son claves para tu declaración de la renta. Pagar más tarde de lo debido te supondrá un problema en forma de sanciones que elevarán la cantidad a pagar. Por eso es importante que apuntes bien todos estos detalles una vez hayas presentado la declaración.

Otro punto que debes conocer es el pago fraccionado. Hacienda ofrece la posibilidad de que hagas el pago en dos plazos, así te puedes gestionar mejor y que suponga menos esfuerzo.

Así funciona el pago fraccionado en la declaración de la renta

En el caso de que la declaración te haya salido a pagar, has de saber cómo funciona el pago fraccionado. Consiste en dividir el ingreso en dos pagos. Existen estas opciones:

Domiciliar el primer y el segundo pago: ambos pagos tienen que estar domiciliados en la misma entidad y cuenta. Tienes desde el 8 de abril hasta el 25 de junio para hacerlo.

ambos pagos tienen que estar domiciliados en la misma entidad y cuenta. Tienes desde el 8 de abril hasta el 25 de junio para hacerlo. Domiciliar sólo el primer pago: este primer ingreso se efectuará entre el 8 de abril y el 25 de junio, mientras que el segundo se tiene que tramitar por vía electrónica u oficina bancaria hasta el 5 de noviembre.

este primer ingreso se efectuará entre el 8 de abril y el 25 de junio, mientras que el segundo se tiene que tramitar por vía electrónica u oficina bancaria hasta el 5 de noviembre. Domiciliar sólo el segundo pago: puedes realizar la domiciliación hasta el 30 de junio.

Fraccionar el pago es buena idea si la cantidad a pagar es alta y no tienes demasiados fondos para hacerle frente. Sin embargo, necesitas apuntar muy bien la fecha del 5 de noviembre para evitar problemas.

Cómo pagar la renta a Hacienda

La Agencia Tributaria dispone de diferentes métodos de pago para que hagas el ingreso. Puedes escoger el que te resulte más cómodo:

Domiciliación bancaria: es la opción que escogen muchos contribuyentes, ya que puedes "olvidarte" una vez hayas introducido tus datos bancarios. Hacienda se encargará de cargar el pago cuando estime oportuno. Si la declaración de la renta es conjunta basta con que la cuenta sea de uno de los dos contribuyentes.

es la opción que escogen muchos contribuyentes, ya que puedes "olvidarte" una vez hayas introducido tus datos bancarios. Hacienda se encargará de cargar el pago cuando estime oportuno. Si la declaración de la renta es conjunta basta con que la cuenta sea de uno de los dos contribuyentes. Pago electrónico : mediante cargo en cuenta, tarjeta de crédito o débito, Bizum o número de referencia.

: mediante cargo en cuenta, tarjeta de crédito o débito, Bizum o número de referencia. Pago en una entidad bancaria: es el método más tradicional. Tendrás que imprimir el documento aprobado de la renta y acudir a una entidad colaboradora a hacer el ingreso.

Todas estas opciones son igualmente válidas si eliges el pago fraccionado. Es decir, puedes recurrir a ellas tanto si vas a pagar en un sólo ingreso como si lo vas a dividir en dos.

Si aún no has presentado el borrador de la renta y desconoces cuánto vas a pagar, puedes recurrir al simulador de Hacienda para calcular de antemano el resultado.