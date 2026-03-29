Solo hay 17 restaurantes norcoreanos en el mundo fuera de Corea del Norte: "Solo espero que no me secuestren"

Al pensar en Corea del Norte, la gran mayoría de personas lo asocia inmediatamente con Kim Jong Un, el líder supremo de dicho país. Y no es para menos: la sociedad norcoreana lleva casi 78 años viviendo bajo una dictadura ininterrumpida y controlada por la dinastía Kim.

A lo largo de las décadas, este régimen se ha caracterizado por un hermetismo absoluto hacia el exterior. Sin embargo, esta inaccesibilidad no ha hecho más que alimentar la curiosidad de miles de personas en todo el mundo, ansiosas por conocer cómo es realmente la cultura y el día a día de esta nación asiática.

Como la gastronomía es siempre la mejor ventana hacia la identidad de un país, la creadora de contenido rusa Vlada ha decidido armarse de valor. La youtuber ha visitado uno de los escasísimos restaurantes norcoreanos que existen fuera de sus fronteras —ubicado en la ciudad de Moscú— y ha documentado toda la experiencia en su canal.

El respeto inicial: "Siento que entro a territorio norcoreano"

Vlada no oculta a sus seguidores que sintió bastante inseguridad minutos antes de cruzar la puerta del local.

"Estoy a punto de ir a este sitio, pero sinceramente me da un poco de miedo; siento que entro a territorio norcorano. Solo espero que no me secuestren", confiesa la joven.

Jaulas de pájaros y revistas de Kim Jong Un

Una vez dentro del restaurante, la rusa se muestra gratamente sorprendida por la estética, aunque no tardó en reparar en ciertos detalles decorativos que la dejaron a cuadros. "El lugar a primera vista me pareció totalmente europeizado y muy bonito, por cierto", sostiene.

"Pero luego empecé a notar detalles que no son nada típicos, como revistas de Kim Jong Un o una jaula con canarios en una de las mesas. En general, la sala estaba decorada con jaulas, una decisión muy peculiar para adornar el espacio. La verdad es que este sitio me sorprende por su belleza, por su atmósfera", complementa.

La comida: menos lujos y más tradición

A la hora de probar la comida, la influencer hace hincapié en que, aunque la cocina de Corea del Norte y la de Corea del Sur comparten un origen evidente, en el paladar se notan muchísimo las diferencias económicas y de apertura comercial entre ambas naciones.

"Ambos países comparten una base común: arroz como elemento principal, sopas picantes y fideos. Pero en el norte se presentan versiones auténticas y tradicionales de los mismos platos. Hay menos azúcar, menos picante intenso y menos ingredientes lujosos", concluye la joven tras su surrealista inmersión gastronómica.