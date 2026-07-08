Sube a una torre de 140 metros, pinta un pájaro gigante y exige un sándwich de mantequilla de cacahuete para bajar

Lo que comenzó como una operación policial por un acto de vandalismo acabó convirtiéndose en una de las escenas más surrealistas de los últimos tiempos en Australia.

Un hombre escaló una de las torres del puente Bolte, una de las infraestructuras más reconocibles de Melbourne, descendió por ella con cuerdas para pintar un enorme grafiti y, una vez terminada la obra, se negó a bajar. Entre sus exigencias: una rebaja de impuestos, comida enviada por dron y, según medios locales, un sándwich de mantequilla de cacahuete.

El episodio mantiene movilizados desde la madrugada del martes a numerosos efectivos policiales y equipos de emergencia, que intentan resolver una situación tan insólita como peligrosa.

Un pájaro gigante en una de las torres más conocidas de Melbourne

Según informó la policía del estado de Victoria, los servicios de emergencia recibieron un aviso sobre las tres de la madrugada tras detectarse la presencia de una persona en lo alto de uno de los pilares del puente Bolte.

Las autoridades sostienen que el hombre escaló la estructura y posteriormente descendió por la torre para pintar una gigantesca versión de "Pam the Bird", un conocido grafiti con forma de pájaro que lleva años apareciendo de forma ilegal en edificios, monumentos y lugares emblemáticos de Melbourne.

El dibujo se ha convertido casi en una leyenda urbana local por la dificultad de muchos de los lugares elegidos para realizarlo.

Esta vez, el artista decidió dejar su firma a más de un centenar de metros sobre el suelo.

"No voy a bajar"

Lo que parecía una acción rápida terminó convirtiéndose en un pulso con la policía. Una vez finalizado el grafiti, el hombre permaneció en lo alto de la torre y rechazó las órdenes de descender.

Las autoridades desplegaron agentes uniformados, unidades acuáticas y equipos especializados para intentar convencerlo de abandonar la estructura de forma segura.

Mientras tanto, una cuenta de Instagram vinculada a "Pam the Bird" publicó varios vídeos aparentemente grabados desde la propia torre.

En uno de ellos puede verse la enorme altura a la que se encuentra el hombre mientras lanza un mensaje tan reivindicativo como peculiar. "No voy a bajar hasta que bajen los impuestos. Estoy harto de pagar esa mierda", afirma en la grabación.

Comida por dron y una manta

Las peticiones no terminaron ahí.

En otro mensaje difundido en redes sociales, el ocupante de la torre reclamó que le enviaran comida mediante un dron. "Que bajen los impuestos y que me manden comida", escribió junto a un vídeo grabado desde la cima del puente.

Más tarde añadió otra necesidad mucho más práctica: una manta.

La mezcla de protesta fiscal, grafiti extremo y demandas logísticas convirtió rápidamente el incidente en uno de los temas más comentados en Australia. Según varios medios locales, entre las peticiones figuraba incluso un sándwich de mantequilla de cacahuete para aguantar la estancia en las alturas.

Sin riesgo para los conductores

Pese a lo llamativo de la situación, la policía ha insistido en que no existe peligro para la población.

Las autoridades únicamente han cerrado uno de los carriles del puente mientras continúan las negociaciones con el hombre. El viceprimer ministro australiano, Richard Marles, evitó entrar en la polémica y se limitó a señalar que las instituciones están gestionando el asunto como corresponde. "Creo que el sistema está manejando la situación como debe hacerlo", afirmó a la cadena pública ABC.

Mientras tanto, Melbourne sigue pendiente de una pregunta que nadie esperaba hacerse esta semana: cuánto tiempo puede permanecer una persona encaramada a una torre de más de 100 metros después de pintar un pájaro gigante y declarar la guerra a los impuestos.