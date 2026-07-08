Isabel Coixet revela por qué rechazó 'Sexo en Nueva York': "A mí la serie es que no me iba. No era eso"

Pocas series marcaron tanto la cultura popular de finales de los 90 y principios de los 2000 como Sexo en Nueva York. Sin embargo, no todo el mundo sucumbió al fenómeno protagonizado por Sarah Jessica Parker y sus inseparables amigas.

Una de ellas fue la directora Isabel Coixet, que ha sorprendido al revelar que llegó a rechazar una oferta para dirigir varios capítulos de la serie porque, sencillamente, no le gustaba.

La confesión se produjo durante una entrevista en la Cadena SER, cuyo fragmento se ha viralizado en TikTok a través de la cuenta @la_ser.

Durante la conversación, Coixet recordó algunas de las propuestas que ha recibido a lo largo de su carrera en Estados Unidos. Entre ellas figuraba la posibilidad de dirigir varios episodios de la popular producción neoyorquina. "Me ofrecieron dirigir tres o cuatro capítulos", explicó.

Sin embargo, la realizadora de películas como La vida secreta de las palabras o Mi vida sin mí tenía claro que aquel proyecto no encajaba con ella. "A mí la serie es que no me iba. No era eso", resumió.

"No era mi religión"

Más allá de que la historia no le interesara especialmente, Coixet explicó que tampoco le atraía la propia dinámica de incorporarse a una serie ya consolidada.

Según relató, cuando un director llega a una producción de ese tipo se encuentra con la mayor parte de las decisiones creativas ya tomadas. "Los actores ya están escogidos, la música está escogida, los decorados están escogidos", señaló.

Por eso considera que el margen para aportar una mirada propia es muy reducido. "Tú eres ahí un poco... es que no te diviertes", afirmó.

La entrevistadora incluso le preguntó si había recibido alguna llamada de Carrie Bradshaw, el icónico personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. La respuesta de Coixet fue igual de contundente. "No era mi rollo, no era mi religión", aseguró.

"Me parecían unas petardas"

La parte más llamativa de la entrevista llegó cuando explicó qué impresión le producían las protagonistas de la serie.

Lejos de compartir el entusiasmo de millones de espectadores, la directora reconoció que nunca logró identificarse con ellas ni con el universo de moda, relaciones sentimentales y lujo que convirtió a la ficción en un fenómeno mundial. "Yo tengo otras religiones que no son esas", comentó.

Y remató su opinión con una frase que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales: "A mí me parecían unas petardas, con muchos zapatos".

La realizadora insistió en que simplemente era una cuestión de gustos y de sensibilidad artística. "No me iba el rollo ese a mí", concluyó.

Décadas después de convertirse en uno de los mayores éxitos de la televisión, 'Sexo en Nueva York' sigue despertando pasiones entre sus seguidores. Pero, al menos en el caso de Isabel Coixet, parece claro que nunca habría encontrado hueco entre las prioridades de Carrie Bradshaw y compañía.