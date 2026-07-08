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Virginia Benítez, 27 años, enfermera española en Noruega: "He cobrado el doble de un día para otro porque aquí se valora el tiempo del trabajador"
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Virginia Benítez, 27 años, enfermera española en Noruega: "He cobrado el doble de un día para otro porque aquí se valora el tiempo del trabajador"

Esta profesional ha contado en sus redes sociales que en ese país nórdico está consiguiendo "trabajar para vivir... y no al revés", como pasa en España.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una enfermera, junto a una ventana.
Una enfermera, en el hospital, junto a una ventana.Getty Images

Lo que se valora al trabajador, así como su tiempo. Es lo que considera más importante Virginia Benítez, una enfermera española que se ha marchado a trabajar a la ciudad de Bergen, en Noruega, y que se ha quedado impresionada con la diferencia en estos aspectos entre el trato que se da a los empleados en el mercado laboral noruego y en el español, según ha contado esta joven de 27 años en su cuenta de TikTok (@viirhappy).

"En mayo, yo tenía que trabajar un día en turno de tarde y el día de antes me llamó una compañera y me dice 'Virginia, ¿te importaría venirte mañana por la tarde en vez de por la mañana?' Le dije que no me importaba y me dijo que se paga como es debido, en vez de cobrar unos 200 euros, he cobrado el doble", relata esta enfermera

Y es que Noruega supera a España en salarios y calidad de vida, como reflejan los datos. Los noruegos trabajan una media de 37,5 horas semanales (frente a las 40 estándar en España) y disfrutan de un salario medio que ronda los 5.000 euros mensuales y la preocupación del mercado laboral por la conciliación y el respeto por el empleado quedan patentes en aspectos como el que cuenta la en enfermera Virginia. 

Por ejemplo, el salario medio bruto en Noruega ronda los 63.693 euros anuales, mientras que en España el poder adquisitivo promedio es considerablemente menor. Además, la jornada estándar noruega es de 37,5 horas semanales frente a las 40, en España. Los detalles que reflejan que la empresa piensa en el bienestar del trabajador también aparecen reflejados en las condiciones laborales. En Noruega no se contabiliza la pausa para comer dentro de este tiempo, y las horas extras se pagan religiosamente o se compensan. En este país nórdico es my poco habitual hacer horas extra no remuneradas y existe una mayor confianza y autonomía del trabajador, otorgada por parte de sus superiores. 

La clave de todo, explica la enfermera Virginia, es que en Noruega "se valora el tiempo del trabajador": "Si me avisan un día antes y me haces un cambio de turno", lo pagan. En cambio en España, prosigue esta profesional, "si te llama una supervisora un día de antes para hacerte el cambio de turno, ¿ese turno lo cobras el doble? ¿Se valora?". Y deja la pregunta en el aire. Aunque, en verdad, ya la responde en el título de su propio vídeo de TikTok: "Trabajar para vivir... y no al revés".

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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