Sus hijos vuelven de buscar dulces en Halloween, la madre mira el envoltorio de un caramelo y activa las alarmas: "Quiero que esta historia sirva de advertencia"

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre miles de personas salieron por todo el mundo disfrazadas para unirse a la fiesta del 'truco o trato', que ya ha traspasado las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, una familia se llevó un susto muy real al descubrir lo que había en el interior de uno de los caramelos que habían entregado a sus hijos.

Una mujer de la ciudad polaca de Chorzów ha informado de que sus hijos recibieron caramaleos de Halloween con una aguja dentro. "Mi hijo y mi hija estaban pidiendo dulces con sus amigos del colegio. Desafortunadamente, alguien que repartía caramelos les jugó una broma y les dio uno con una aguja dentro", afirmó, según ha publicado el medio TVN24.

"Mi hija lo encontró y dijo que estaba envuelto de forma extraña. Me comentó que tenía dudas, así que le pedí que intentara romperlo. Por suerte, evitamos una tragedia. También me enteré de que un amigo de mis hijos había recibido otro caramelo con la misma aguja", declaró la mujer.

La mujer no denunció lo ocurrido ante la Policía porque, según afirmó, los niños no recuerdan quién les dio esos dulces. "Por desgracia, los niños han estado en muchos apartamentos y no recuerdan dónde pudieron haber conseguido esos caramelos. Si lo hubieran sabido, habría ido a la policía inmediatamente", aseguró.

La portavoz de la policía de Chorzów, Magdalena Jurowska, declaró que ni el viernes ni el sábado se recibieron denuncias de objetos peligrosos encontrados en dulces. "Estoy muy disgustada con esta situación. La crueldad humana no tiene límites. Quiero que esta historia sirva de advertencia a otras madres. Parece que ahora hay que revisar todos los dulces", recalcó la mujer.

La misma noche, pero en la ciudad de Trzemeszno, situada en el voivodato de la Gran Polonia, un hombre sí denunció en la comisaría que su hija de 10 años había recibido una chocolatina con un tornillo en su interior, según ha reflejado el mismo medio. Sin embargo, tras confiscar el dulce, la Policía llegó a una inesperada conclusión.

"Durante el transcurso de las diligencias en este caso, los agentes de policía determinaron que un objeto metálico había sido atornillado en el centro de la barra de chocolate, mientras que el envoltorio de oblea no mostraba signos de daños externos, lo que sugería que el tornillo había sido colocado en la barra después de que se abrieran los dulces", informó la Jefatura de Policía del Distrito de Gniezno.

Ante esta conclusión, la Policía volvió a hablar con el padre de la niña, quien reveló que su hija y dos amigas habían insertado el tornillo en la chocolatina a modo de broma. "La broma tendrá un final estresante para la niña y sus padres, porque el caso, junto con una solicitud para investigar la situación familiar, será transferido a la comisaría de policía del distrito en la comisaría de Trzemeszno", informó la Policía de Gniezno.