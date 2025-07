Suspenden la búsqueda de los dos desaparecidos de Cubelles al no hallar ningún rastro

Los Bomberos de la Generalitat han suspendido la búsqueda de las dos personas que buscaban por la costa y las playas de Cubelles (Barcelona) al no hallar ningún rastro de ellas, y no reanudarán las tareas si no aparecen nuevos indicios que apunten a que pudieron haber sido arrastradas por la fuerza del río.

Esta decisión ha sido tomada hace pocos minutos en una última evaluación de la situación y tras cumplir con el propósito que se habían marcado de rastrear el cauce del río Foix y sus márgenes, las playas próximas a la desembocadura, la línea de costa y mar adentro.

Fuentes de este cuerpo han explicado a EFE que la suspensión de la búsqueda, que se llevaba a cabo desde ayer por la tarde, es definitiva, y que no se volverán a activar los equipos si no hay "nuevos indicios" que apunten a la posibilidad de que estas personas fueran arrastradas por el agua.

"Hemos buscado por todas partes y no hemos encontrado nada", han detallado estas fuentes. Un testigo relató como la fuerza del río se llevaba a un adulto y un menor cuando atravesaban una pasarela de madera, aunque hasta ahora no se ha denunciado ninguna desaparición de personas por parte de familias o amigos. El fuerte temporal que cayó ayer sobre una parte de Cataluña llevó al río Foix a acumular hasta 200 metros cúbicos de agua, procedentes del desembalse de un pantano próximo.