Tiene 11 años y tiene su propia empresa de limpieza de contenedores de basura para ganar dinero: ya tiene 40 clientes

Emprendimiento casi desde la cuna. Ashton, un niño de 11 años de York (Canadá), ha creado junto a sus padres una empresa de limpieza de contenedores de basura. La idea fue sugerida por su padre, Jonathan.

El progenitor vio en ese trabajo una buena oportunidad de ayudar a los vecinos de avanzada edad para los que ese tipo de labor es ya difícil de realizar y, además, enseñarle al menor el valor del trabajo y del dinero.

En declaraciones al canal de televisión canadiense CP24, Ashton ha expresado que este trabajo "es una buena forma de ganar dinero, porque... no tenía dinero". El menor comenzó a ir puerta por puerta ofreciéndole a sus vecinos el servicio de limpieza de contenedores de basura.

El proceso de búsqueda de clientes también ha enseñado al niño de 11 años a aprender a tolerar la frustración, ya que, al principio, cuando rechazaban su propuesta, incluso se ponía a llorar. Ahora, Ashton ha comprendido que cada casa a la que se acerca es una oportunidad de obtener nuevos clientes y no hay que enfadarse si la respuesta es negativa.

En estos momentos, la empresa de limpieza de contenedores de basura dirigida por el menor tiene entre 30 y 40 clientes habituales, lo que ha hecho que Ashton tenga que planificarse para cumplir con el trabajo.

En concreto, el niño dedica dos días a la semana a captar nuevos clientes y otros dos días a limpiar los contenedores de basura. Cabe destacar que, obviamente, Ashton no gestiona solo la empresa. Su padre, Jonathan, le ayuda llevándole en coche a los lugares en los que desempeña el trabajo y su madre se encarga de administrar las redes sociales del negocio.

El padre de Ashton ha reconocido que "no esperábamos que esto tuviera tanto éxito. No contábamos con el apoyo que hemos recibido".