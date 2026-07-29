Los incendios dan un respiro, pero el calor mantiene en alerta a España: el balance de una jornada marcada por nuevos focos y evacuaciones

Un hidroavión realiza una descarga de agua en los alrededores de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón).

España afronta un cambio de escenario en la crisis de incendios forestales. Después de varios días marcados por los grandes fuegos que han arrasado decenas de miles de hectáreas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, la jornada de este miércoles ha dejado una mejora en algunos de los incendios más devastadores del verano, aunque han aparecido nuevos focos que mantienen en máxima tensión a los servicios de emergencia.

Las autoridades insisten en que el riesgo sigue siendo muy elevado y advierten de que la previsión meteorológica para este jueves obliga a extremar la vigilancia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado las próximas horas como "decisivas".

El incendio de Burgohondo (Ávila), convertido ya en el mayor registrado en España desde que existen registros, continúa siendo el símbolo de esta crisis. Aunque su evolución es favorable y el operativo considera estabilizados varios de los grandes frentes que afectaban también a la Sierra Oeste de Madrid, las labores se centran ahora en consolidar el perímetro y evitar reproducciones en un contexto de altas temperaturas.

Madrid y Ávila recuperan la normalidad mientras León y Zamora elevan la tensión

La principal noticia positiva del día ha sido el levantamiento de las evacuaciones y confinamientos que permanecían activos en numerosos municipios de Madrid y Ávila. Miles de vecinos han podido regresar a sus viviendas después de que el Ministerio del Interior confirmara la estabilización técnica del incendio que ha afectado a ambas comunidades durante la última semana.

Este jueves, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Navaluenga (Ávila), donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias antes de realizar una declaración institucional.

Pero mientras unos incendios mejoraban, otros obligaban a desplegar nuevos operativos. En León, el incendio de San Cipriano del Condado alcanzó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, el máximo previsto por el protocolo autonómico, y forzó la evacuación de varias localidades y urbanizaciones. También otro incendio declarado en Veguellina fue elevado al mismo nivel de gravedad al suponer una amenaza para núcleos de población.

La situación también se complicó en Zamora, donde un incendio en el entorno del parque natural de Arribes del Duero obligó al desalojo de varias localidades y al confinamiento de Fermoselle, mientras continúan los trabajos para contener el avance de las llamas.

Castellón sigue siendo uno de los puntos más preocupantes

Otro de los focos que continúa concentrando buena parte de los esfuerzos es el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón). Aunque durante la jornada se han consolidado algunos sectores del perímetro, el fuego sigue activo y mantiene evacuaciones y restricciones en la zona. Las autoridades consideran prioritario evitar que las altas temperaturas previstas favorezcan nuevos avances del incendio o reproducciones dentro del perímetro ya quemado.

En Cataluña, la tarde también estuvo marcada por un incendio forestal en Canyelles (Barcelona) que obligó a confinar de forma preventiva a unas 3.300 personas mediante una alerta ES-Alert enviada a los teléfonos móviles. La rápida intervención de los Bombers permitió controlar el fuego y levantar el confinamiento apenas hora y media después, sin que se registraran daños personales.

Los incendios de España en datos a día 29 de julio

- Hectáreas forestales afectadas en 2026 (MITECO, 24/07): 114.796,42.

- 29 grandes incendios acumulados en todo el año, de los cuales 17 se produjeron solo en los primeros 24 días de julio.

- Otras fuentes, como el Sistema Europeo EFFIS (imágenes de satélite), ya hablaban de al menos 100.000-131.000 hectáreas quemadas en España a finales de julio.

- El gran incendio forestal que ha arrasado la Comunidad de Madrid afecta a unas 27.000 hectáreas, según las últimas estimaciones, y ha destruido 100 casas que son primera residencia.

- En la Vall d’Uixó (Castellón), el incendio, que ha afectado a 9.300 hectáreas, sigue sin control.

El calor volverá a poner a prueba a los equipos de extinción

La evolución de los incendios durante las próximas horas dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas. La previsión para este jueves apunta a un nuevo episodio de temperaturas muy elevadas, baja humedad y riesgo de comportamiento extremo del fuego en buena parte del interior peninsular, unas condiciones que pueden favorecer reactivaciones en los grandes incendios ya estabilizados y dificultar la consolidación de los perímetros.

La ola de calor continuará en casi toda España hasta, al menos, el próximo domingo.