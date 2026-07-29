Michel, agricultor jubilado, alquila su granero a autocaravanas para ganar dinero: "200 o 300 euros al mes no es poca cosa"

Muchos agricultores tienen serios problemas para que les salgan las cuentas. Por ello, cualquier ingreso adicional es bienvenido para poder vivir con algo de más de tranquilidad desde el punto de vista económico.

Ese es el motivo por el que en el año 2021, en Francia, se creó la plataforma MonHangar.fr, que pretende ser un lugar en el que los agricultores que tienen cobertizos sin utilizar puedan alquilarlos y así obtener ingresos adicionales a los de la propia actividad agrícola.

Uno de los fundadores de la plataforma, Joris Baco, ha explicado, en declaraciones al medio de comunicación francés La Dépêche, que "la idea es ayudar al agricultor a redondear sus ingresos a fin de mes. El objetivo era hacer que esta actividad fuera viable".

En ese sentido, Baco ha destacado que "la plataforma permite simplificar las negociaciones: el agricultor establece sus propias condiciones. Antes era el Salvaje Oeste. Lo hacían en negro, de mano a mano. Cuando se producía un siniestro, el problema recaía sobre ellos. Era un caos".

Respecto a la importancia que tiene ese dinero extra para los agricultores, el cofundador de MonHangar.fr ha señalado que "es un plus que ayuda a llegar a fin de mes y requiere poco trabajo. Podemos hacer que un agricultor gane entre 3.000 y 4.000 euros al año. Eso equivale a una paga extra de 13 o 14 meses".

Según Joris Baco, la actividad de la plataforma ha aumentado de forma considerable "con la llegada de las autocaravanas. Entre los precios de la gasolina y los impuestos, la gente se decanta por soluciones más económicas. Hay muchas solicitudes. Rechazo una de cada dos solicitudes porque no tengo suficientes soluciones de almacenamiento".

Michel, un agricultor jubilado que usa la plataforma para alquilar su granero a autocaravanas ha resaltado que "me supone entre 200 y 300 euros al mes. No es poca cosa para una pensión de agricultor".