Jesús, joven español trabajando en Holanda: "Puedes cobrar 2.100 euros al mes y en una semana encuentras trabajo si te pones a preguntar"

"¿Cuánto se cobra en Holanda? ¿Cuál es el salario? ¿Cómo buscar trabajo? ¿Cómo funciona su mundillo laboral?". Jesús Ansal responde a todas estas preguntas en su perfil de la red social TikTok, donde acumula más de 850.000 seguidores. En una nueva publicación, el creador de contenido ha querido compartir con sus seguidores su nueva vida en el país europeo.

Tal como explica en su vídeo, que ha llegado a más de 22.000 Me Gusta, el joven explica que es ingeniero industrial, y que, "en vez de buscar trabajo en España, lo busqué en Holanda". La búsqueda, dice, es sencilla: "En LinkedIn, en vez de buscar en España, buscas en Países Bajos. Como todo el mundo". "Lo único que tienes que coger un vuelo España-Holanda, pero el resto es exactamente igual".

Para la mayoría de puestos, que se pueden encontrar, como asegura Jesús, en algunos grupos de Facebook, se requiere tener un buen nivel de inglés. "Hay muchas ciudades en Europa en la que todo funciona con inglés". Para la gente que no lo tiene, "siguen existiendo oportunidades": "Yo antes trabajaba en un restaurante, que necesitaban a personas para fregar los platos".

Una semana para conseguir trabajo

Además, el protagonista incide en la facilidad que supone encontrar trabajo en Holanda. "En una semana lo consigues", asegura. "Solo te das un paseo por cualquier ciudad y hay carteles en los que se buscan empleados. Te cuelas en cualquier tienda o restaurante y preguntas", explica.

"Lo importante", bromea: el salario. "Aquí no está mal la cosa", adelanta. Según la información que consulta sobre el salario mínimo en ese país, un joven de más de 21 años cobra unos 14 euros la hora. Eso puede significar un total de 2.110 euros netos mensuales.

En otro vídeo para la red social TikTok, Mariola, otra joven española que decidió trasladarse a Holanda por sus atractivos salarios, asegura que en Holanda no hay dificultades para encontrar empleo. "Incluso hay trabajos que te pagan por llevar gente para que trabaje con ellos. También te pagan un bono por llevarte un mes trabajando con ellos". En solo una semana, Mariola cobra la cifra de 887 euros.

El problema: la vivienda. Lo que falta son pisos, porque hay más gente que pisos. Tú llegas hoy y mañana estás trabajando, el problema es dónde te quedas", ha destaca la joven.