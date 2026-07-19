Tiene 76 habitantes, recibe 100.000 turistas cada año y es considerado uno de los pueblos más bonitos de Europa

Está en Francia, no es costero, es un pueblo de solo 76 habitantes y recibe cada año 100.000 turistas. ¿Lo has adivinado? Hablamos de Châteauneuf-en-Auxois, un municipio de la región de Borgoña que está considerado uno de los pueblos más bonitos de Europa.

Su principal característica es la arquitectura antigua, gracias a la que atrae a decenas de miles de amantes de la historia. De entre sus múltiples monumentos, el más importante es su castillo del siglo XII.

Tal y como explican desde el sitio web polaco especializado en viajes Podroze.gazeta.pl, el castillo conserva unas impresionantes torres y una torre del homenaje de unos 20 metros de altura. A ello hay que unir su espectacular ubicación en el valle de Auxois.

Actualmente, el castillo de Châteauneuf-en-Auxois se encuentra gestionado por el Centro de Monumentos Nacionales de Francia y es uno de los castillos medievales mejor conservados del este de Francia. Una de las historias que guarda el monumento es que, durante la Revolución Francesa, el mismo fue comprado por uno de los vecinos, lo que evitó que fuera destruido y ha posibilitado que perdure hasta nuestros días.

Respecto al propio pueblo, desde el mencionado medio aseguran que "un paseo por Châteauneuf-en-Auxois nos lleva por callejuelas empedradas y casas de los siglos XV y XVI que han conservado su aspecto histórico. En algunos de estos edificios históricos trabajan artesanos locales, lo que hace que la localidad no sea solo un museo al aire libre, sino que siga rebosando vida cotidiana".

Otro lugar emblemático que no te puedes perder si visitas Châteauneuf-en-Auxois es la iglesia de San Felipe y San Santiago. Es un monumento que, al igual que el casillo, data del siglo XII y que es conocido por sus frescos medievales y por la estatua de la Virgen con el Niño, del siglo XIV.