Un clamor por Palestina recorre España: decenas de miles de personas alzan la voz por el fin del genocidio

Un clamor unánime ha recorrido este sábado desde esta mañana hasta esta tarde las principales calles de decenas de municipios españoles en apoyo a Palestina para exigir el fin del genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Granada, Valladolid o Murcia han sido escenario de un grito unánime.

En Madrid una marea de personas ha partido a las 18:00 desde Atocha en su recorrido hasta Callao para expresar su rechazo al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", han coreado. También se han escuchado cánticos con críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda. Gaza aguanta, Madrid se levanta".

Junto a los cánticos, las pancartas y banderas palestinas han teñido el recorrido en el que los asistentes han acudido en su mayor parte vestidos de negro a petición de los organizadores, que con el blanco, el rojo y el verde han marcado la marcha en la capital cuando se van a cumplir dos años de la guerra en Gaza.

La manifestación madrileña ha sido impulsada por la Asociación Hispano Palestina Jerusalén – AHPJ, la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina – RESCOP, la Campaña por el Embargo de armas a Israel, y las Asambleas de Madrid con Palestina. Desde la organización, Ibrahim (de las Asambleas de Madrid con Palestina) ha celebrado que "el Estado español está demostrando que es solidario con la causa palestina". "La gente no sale solamente porque haya muchos niños muertos, que los hay, sino porque la gente entiende que Palestina es un sujeto político que está luchando por la libertad y por su dignidad", ha añadido.

Manifestación multitudinaria en Barcelona

En Barcelona la manifestación, que fue convocada a las 12:00 de esta mañana, reunión a unas 70.000 personas según la Guardia Urbana, una cifra que los organizadores elevaron a 300.000.

Convocada por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones sociales, la marcha aspira a convertirse en "la mayor concentración en favor de Palestina celebrada en la ciudad". La marcha desembocó en el Arco del Triunfo y se unió por la tarde a la acampada levantada en la zona de Drassanes, que se mantendrá al menos hasta la huelga convocada para el 15 de octubre.

La presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu- Sharar, denunció que se hable de "plan de paz" para Gaza por parte de EEUU, cuando en su opinión "se trata de una tapadera para seguir asesinando al pueblo palestino". Antes del inicio de la marcha, la portavoz de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, aseguró que este sábado "será una jornada histórica en la que quedará claro el consenso de Cataluña contra el genocidio de Israel y a favor de Palestina".

Samson ha reclamado el fin de "la complicidad con Israel" por parte de los gobiernos europeos y, en especial, del Ejecutivo español, al que ha exigido "poner fin a todo comercio de armas y relaciones, incluido el acuerdo de asociación de la UE".

Murcia sale en defensa del pueblo palestino

Por el centro de Murcia varios miles de personas también han salido bajo el lema "Fin al comercio de armas y las relaciones con Israel. Resistiendo al colonialismo, el genocidio y la ocupación", en una convocatoria de Palestina Libre y la organización BDS que ha terminado ante la Delegación del Gobierno.

Una gran pancarta en la que se leía "Murcia con Palestina. Paremos el genocidio de Israel", portada por una veintena de mujeres ataviadas con pañuelos palestinos, abría la multitudinaria marcha, que ha recorrido la Gran Vía de la capital murciana en una tarde muy calurosa.

Para la portavoz parlamentaria del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, su partido "ha salido a la calle hoy junto a los ciudadanos en defensa de Palestina porque queremos que este genocidio pare, con una solución real, de acuerdo con los tratados internacionales y de respeto a los dos estados". "Lo que está sucediendo es insoportable, van más de 67.000 muertos por hambre y bombas y no podemos más que salir y denunciar este genocidio, y pedir que llegue la ayuda humanitaria, pedir paz, diálogo y dignidad para el pueblo palestino", ha defendido.

Cientos de personas han pedido la liberación de los miembros de la Flotilla en Sevilla y Málaga



Mientras, en Sevilla y Málaga cientos de participantes a las manifestaciones, que partireron también esta mañana, pidieron la liberación de los miembros de la Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por Israel y han sido encarcelados. En la capital andaluza, más de mil personas se han sumado a la marcha ondeando banderas de Palestina.

Entre ellas, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que expresó su "escepticismo" ante las negociaciones abiertas para un plan de paz en el conflicto ante "la posibilidad de que Israel siga siendo el obstáculo para la paz".

Para Maíllo es "un orgullo para nuestra sociedad, el sentir la ola de solidaridad que hay en toda Andalucía, en toda España, vinculada a la solidaridad con Palestina y a la acusación de un estado genocida que ha exterminado población, más de 60.000 personas, 20.000 niños y niñas, de una manera atroz".

En la manifestación de Sevilla también han participado, portando una pancarta, el cineasta Alberto Rodríguez y el actor Antonio de la Torre. También en Málaga cientos de personas han salido de nuevo a las calles para expresar su apoyo al pueblo palestino. El coordinador autonómico de IU, Toni Valero ha destacado que, con estas marchas, el pueblo español demuestra "su dignidad" y "planta cara" ante la inacción de instituciones y gobiernos.

En esta movilización, el coordinador autonómico de IU, Toni Valero ha destacado que, con estas marchas, el pueblo español demuestra "su dignidad" y "planta cara" ante la inacción de instituciones y gobiernos. "La UE está muy por debajo de la altura moral de la sociedad europea", ha afirmado, antes de pedir que se rompan "ya" las relaciones comerciales con Israel.

Pamplona también sale por la "resistencia" de Palestina

Decenas de miles de personas, 50.000 según los convocantes y 10.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado en Pamplona esta mañana para expresar su apoyo a la "resistencia" del pueblo palestino y para reclamar la "disolución" de Israel y la ruptura de relaciones con este país.

La movilización, convocada por Palestinarekin Elkartasuna ha partido pasadas las 12.20 horas desde la plaza de Antoniutti precedida por una gran bandera de Palestina y una ikurriña y una pancarta con el lema "Palestinar erresistentzia aurrera. Israel desegin" (Viva la resistencia palestina. Disolucion de Israel). Se han coreado consignas como "Boicot Israel, Palestina askatu", "No es una guerra es un genocidio", "Gora Palestina erresistentzia" (Viva la resistencia del pueblo palestino) o "Dos estados no, Israel disolución".