Un conductor circuló gratis por los peajes durante meses con la técnica del trenecito y ahora debe pagar 9.382 euros: qué dice la normativa española

Un conductor, en Francia, pensó que podría infringir la ley sin padecer ningún tipo de consecuencia. No obstante, recientemente fue detenido y multado por las autoridades competentes. El hombre durante meses había evadido el pago de peajes implementando lo que se conoce coloquialmente como la técnica del “trensito”.

Se trata de una maniobra, la cual consiste en seguir muy de cerca al vehículo que le precede para atravesar la barrera en el momento en que se abre, sin que el sistema registre el pago correspondiente.

La investigación policial

La investigación se produjo a raíz de una intervención policial el pasado domingo 14 de junio cuando en las inmediaciones de Montbéliard, en el departamento del Doubs, miembros del grupo motorizado de la Gendarmería Nacional realizaban controles rutinarios en la autopista A36, a la altura de Saint-Maurice-Colombier.

Durante la supervisión, los agentes identificaron un coche que acababa de atravesar un peaje de forma sospechosa, lo que motivó su interceptación inmediata. Así lo informa el diario Infobae, a través de uno de sus más recientes artículos.

A partir de dicha situación, los miembros policiales franceses, gracias a las herramientas e infraestructuras tecnológicas, lograron establecer que el individuo había concurrido en este tipo de infracciones durante meses. Concretamente, el hombre tenía acumulado un fraude total de 9.382 euros, correspondiente a decenas de trayectos realizados sin pagar.

En este sentido, las autoridades detallan que este tipo de comportamiento resulta especialmente simple de descubrir. Ya que los sistemas de videovigilancia instalados en los peajes no solo registran las matrículas de los vehículos, sino también el orden exacto en el que atraviesan cada cabina. Además, capta la secuencia completa; esto permite reconstruir con mayor precisión cualquier infracción en el tránsito.

Este caso se suma a otros similares detectados en las autopistas del país ‘galo’, donde en los últimos años se han evidenciado diversas formas de fraude, desde la ocultación o manipulación de matrículas hasta el uso indebido o alteración de tickets de entrada para reducir el importe a pagar.

Finalmente, cabe mencionar que en España, el impago de un peaje se sanciona con una multa de 100 euros; así lo estipula el artículo 75 de la Dirección General de Tráfico (DGT), ya que se considera una infracción leve.