Una ciudad francesa cambia las normas y va a desarmar a su policía: "Más escopetas no significa menos delincuencia"

Mientras en España resurge el debate en torno al uso de la fuerza por parte de la policía tras la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, en el país vecino un municipio está tomando una decisión insólita. Se trata de la ciudad de Saint-Denis, anexa a París. La urbe, de casi 150.000 habitantes, es famosa por su basílica gótica y por ser el lugar donde se levanta el Estadio de Francia.

Desde hace unos días, Saint-Denis también es conocida por ser la primera ciudad de más de 100.000 vecinos gobernada por el partido La Francia Insumisa, la organización fundada hace diez años por Jean-Luc Mélenchon. Su nuevo alcalde, Bally Bagayoko, ha anunciado que va a desarmar a la policía local, despojándoles primero de armas largas antidisturbios (las famosas escopetas de pelotas de goma). La polémica está servida.

Bagayoko se impuso en las elecciones municipales del pasado 15 de marzo, sin necesidad de concurrir a la segunda vuelta del pasado día 22. Ya avisó en campaña que desarmaría a la policía del municipio, lo que ha soliviantado a algunos agentes del cuerpo y también a los simpatizantes de la ultraderecha. Bagayoko, ya investido alcalde, ha aclarado que la primera medida se adoptará sobre las escopetas de goma.

"Por ahora mantendremos las armas de fuego, en el marco de un proceso de desarme. Esto comienza con el desarrollo de una doctrina. Lo estamos haciendo con calma, estamos estableciendo un marco de referencia", aclaró el nuevo alcalde de la localidad. Este "desarme gradual", en cualquier caso, "no es una invitación a desatar el caos por la ciudad", advirtió también.

Evidentemente, la medida ya ha levantado toda una polvareda. Algunos referentes municipalistas del partido de Los Republicanos (Sarkozy, Chirac) han tenido palabras para la medida de Bagayoko. Éric Ciotti, alcalde electo de Niza, aseguró haber hecho un "llamamiento a los agentes de Saint-Denis que van a ser desarmados y dejados a la merced de quienes amenazan a la República".

Por su parte, Manuel Bompard, actual coordinador nacional de La Francia Insumisa, ha defendido la medida de Bagayoko. "Que la policía esté más armada no quiere decir que haya menos delincuencia", defendió, al tiempo que reivindicó la idea de una "policía comunitaria": "Hay que reconstruir el vínculo entre la policía y la ciudadanía". "Una policía local no tiene por qué sustituir a una nacional", recordó.

Las escopetas de pelotas de goma en España

En España, la policía nacional ha anunciado grandes cambios, pero nada que ver con el uso de las armas no letales.

Mientras que los cuerpos municipales no suelen tener reglado el uso de armas largas. Tampoco armas largas no letales, como es el caso de las escopetas de goma. En Cataluña está prohibido desde 2014 el uso de pelotas de goma por parte de los Mossos, aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil sí pueden recurrir a esos dispositivos. Desde entonces, los Mossos utilizan cartuchos viscoelásticos o de foam (espuma).

Las escopetas de pelotas de goma ya protagonizaron escabrosos sucesos aquel año: en 2014 fue cuando catorce inmigrantes que trataban de superar a nado el espigón del paso del Tarajal, en Ceuta, murieron mientras guardias civiles les disparaban con estos dispositivos y les lanzaban botes de humo.

Las escopetas de pelotas de goma no son el único dispositivo controvertido en manos de las fuerzas policiales. En diciembre del año pasado una intervención policial en Torremolinos (Málaga) provocó la muerte a un hombre de 35 años llamado Haitam Mejri. Recibió más de ocho descargas eléctricas con táser, a pesar de que el fabricante de esta arma recomienda no acumularlas.