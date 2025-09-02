Un hombre se atrinchera en Alfafar (Valencia) tras disparar tres veces a un vecino con una escopeta

Un hombre se ha atrincherado y, según fuentes de la investigación, se podría encontrar armado, en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar. La persona que mantiene en vilo a los agentes se habría encerrado en el domicilio poco después de discutir acaloradamente con un vecino y herirlo gravemente con tres disparos de escopeta.

La Guardia Civil ha confirmado que los hechos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del pasado lunes, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla.

Los dos vecinos de Alfafar discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente. De hecho, la víctima habría tenido que ser intervenida de urgencia. Según detallan fuentes del Cuerpo, el autor de los disparos se marchó del lugar de los hechos y en estos momentos se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al sucesos en el mismo municipio.

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y está intentando por todos los medios que esta persona salga del inmueble, deje el arma que supuestamente sigue portando y se entregue a las autoridades sin ocasionar más daños a terceros.