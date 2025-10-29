Un hombre intenta ayudar depositando cinco botellas en el contenedor y se acaba llevando una multa de 128,50 euros

Lo que comenzó como un gesto solidario terminó en una sanción económica inesperada para Oliver Kubanek, un ciudadano de Dortmund de 54 años. El pasado 22 de enero, Kubanek dejó cinco botellas de vidrio con depósito junto a un contenedor en la Kuithanstrabe, con la intención de que personas necesitadas pudieran recogerlas. Sin embargo, su acción fue observada por el Servicio de Investigación de Residuos (DFAE) de la ciudad, que documentó el hecho y le solicitó su identificación.

Ocho meses después, Kubanek recibió inesperadamente una notificación oficial: había sido multado con 128,50 euros por cometer una presunta infracción administrativa. Aunque intentó explicar sus motivos al ayuntamiento, la sanción se mantuvo. Según la normativa local y la Ley de Gestión de Ciclo Cerrado de Sustancias (KrwG), el depósito de residuos —incluidas botellas vacías— en espacios públicos está prohibido, independientemente de cuál fuera su intención.

Christian Stein, portavoz municipal, explicó que no se contempla margen de maniobra en estos casos, ya que el abandono de objetos en puntos de recogida está aumentando en los últimos tiempos y que este comportamiento puede incentivar a actuaciones similares. De esta manera, la ciudad realiza controles periódicos en zonas sensibles para combatir este problema.

Kubanek, que suele dejar botellas para que otros puedan beneficiarse del dinero del depósito sin necesidad de mendigar, se muestra crítico con la postura oficial. Aunque entiende la normativa, considera que debería haber excepciones cuando la intención es ayudar. La administración, por su parte, sugiere que quienes deseen colaborar lo hagan canjeando el depósito y donando el dinero directamente a organizaciones como Gast-Haus e.V.

Este episodio, tal y como recoge el medio alemán, ha hecho que Kubanek se replantee sus acciones futuras. Sabe que una segunda infracción podría acarrear una sanción aún mayor, y lamenta que un acto de solidaridad pueda tener consecuencias tan severas.