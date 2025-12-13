Un hotelero propone construir un rascacielos de 260 metros en los Alpes suizos para solucionar un problema de vivienda

Un rascacielos de 65 metros en mitad de los Alpes suizos. El auge turístico en la ciudad de Zermatt ha disparado los precios de la vivienda a precios por las nubes, y los vecinos se encuentran contra las cuerdas. En una comunidad de 6.000 residentes permanentes que en invierno alcanza hasta 40.000 visitantes, encontrar una vivienda asequible "se ha vuelto casi imposible", tanto para los empleados como para las empresas que luchan por alojar a su personal.

Por todo ello, el hotelero y arquitecto Heinz Jülen ha presentado una idea que ha dividido a polarizado a la sociedad de la zona: la construcción de un rascacielos de 260 metros, con vistas al icónico Matterhorn. El diseño del edificio, bautizado como Lina Peak, recibió el beneplácito del público más joven, pero los lugareños, lejos de entusiasmarse, tacharon la idea de "loca" y una "amenaza".

Además, y tal como reza el medio de comunicación italiano Gazzeta, algunos comentaron "en tono burlón" que, si la nueva torre oculta la vista de la montaña, "los turistas no vendrán y los alquileres, por tanto, bajarán".

El plan, consultado por la publicación, prevé que de las plantas 2 a la 32 estén disponibles exclusivamente para residentes locales y para los cientos de trabajadores temporales en hoteles, restaurantes y taxis. Las 30 plantas superiores albergarán apartamentos de lujo para inversores extranjeros adinerados.

"La crisis de la vivienda es real y está obligando a los residentes a marcharse", lamento Jülen en unas declaraciones al canal público de ese país, Srf. Si logra atraer 500 millones de euros en inversores, el proyecto podría convertirse en realidad para 2034.

Aunque la idea de un rascacielos junto a una de las montañas más famosas del mundo suena descabellada, el arquitecto se ha forjado una reputación como creador "poco convencional". Ya está recogiendo firmas de los lugareños, mientras que los expertos estiman que la construcción del Pico Lina es totalmente factible.