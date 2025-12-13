Un pastor alemán vuelve agotado de la guardería y lo que hace derrite el corazón

Los perros necesitan dormir mucho más al día de lo que la gente cree, dice en un vídeo en TikTok la dueña de un pastor alemán que quedó agotado después de pasar dos días de guardería. La publicación ha recibido cientos de comentarios en una publicación donde su perro parece en un trance de sueño.

El pastor alemán protagonista de esta historia pastor, tras dos días seguidos en la guardería Doggy Daycare, volvió a casa con una sola misión: dormir como si no hubiera un mañana. El vídeo de su regreso a casa, publicado por su dueña en TikTok (@ellieroseparnham) se ha hecho viral, según ha contado la publicación Universo.

Se trata de es un hermoso pastor alemán que, según su dueña, pasó 48 horas rodeado de juegos, ladridos y amigos peludos. El vídeo muestra al perro rendido sobre el sofá. “Sabía que le dolía algo cuando dormía así todo el día, después de estar en la guardería para perros durante dos días”, escribió la dueña. “Nunca más”, señala la frase que acompaña a la imagen publicada.

La escena desató una ola de comentarios: “Las guarderías para perros son increíblemente estresantes para la mayoría de los perros”, escribió ex empleado de guardería. Pero otro defendió la experiencia: “Trabajo en una guardería canina y todos nuestros perros se van a casa cansados (los padres lo dicen todo el tiempo y se alegran porque eso es lo que se supone que hace la guardería: cansar al perro) y juegan mucho todo el día. Tienen varios periodos de descanso al día, donde se sientan en la sala de jaulas con aire acondicionado. Los tratan muy bien".

Las guarderías para perros no son recomendables para todos los perros, según explican los expertos explican que, aunque es una gran opción para perros sociables, no todos disfrutan del bullicio. Para este tierno pastor alemán dos días de guardería equivalen a una semana de vacaciones, señala su dueña. Y ellos, felices, porque su siesta épica nos regaló uno de los videos más tiernos del año.