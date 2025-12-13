Va a comer a un buffet con su madre y no da crédito a la foto que hay en la pantalla de pedir la comida 

Los buffets, sobre todo los de temática asiática, están más de moda que nunca en España y muchos emplazamientos, sobre todo grandes naves, se han convertido en grande restaurantes a los que ir a probar comida en cantidades ingentes.

En muchos de estos lugares hay pantallas o aplicaciones que se ponen en el móvil y desde ahí se pide la comida, que en pocos minutos llega a la comanda de la cocina, se prepara y después llega a la mesa. Y así hasta que una persona ya no puede más.

Una usuaria de X se ha llevado una sorpresa cuando en la pantalla del iPad en el que se pide la comida había una foto de dos personas de los más reconocidas y reconocibles: Gabriel Rufián y Vito Quiles.

En la imagen se puede ver al político y a Quiles en una de las entrevistas a la salida del Congreso de los Diputados que tan virales se han hecho en redes sociales por el tono, más o menos cordial, que emplean ambos.

"He ido a un buffet con mi madre y esta era la foto de la tablet", ha escrito @__eliturner en una publicación que se ha llevado ya más de 21.000 'me gusta' y más de 753.000 personas alcanzadas.

Críticas de Iglesias a Rufián

El trato cordial que Rufián le da a Vito Quiles, trabajador de Estado de Alarma, ha propiciado que el dirigente catalán sea criticado por Pablo Iglesias. Para el exvicepresidente del Gobierno no es tolerable el "compadreo" con Quiles al que definió en Malas Lenguas, en TVE, como "escuadrista", "provocador" y "fascista".

No ha sido el único. Hasta la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se ha pronunciado sobre esta relación: "Aunque el gran artista es Rufián. Ahora va de víctima de Vito Quiles. ¿Él? Pero si forman una pareja mediática de hecho. Cada semana, una performance viral".

Por último, la pareja Quiles-Rufián fue la principal elegida en una encuesta de RTVE sobre a quién preferían los usuarios para dar las Campanadas de 2026 y competir contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3.