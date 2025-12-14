Un jardinero español destapa lo que se puede llegar a ganar con su oficio: "Puedes ganar 1.000 euros, 800 o puedes ganar 20.000 al mes"

"¿Cuánto gana un jardinero?", es una pregunta curiosa que puede interesar a muchos. El perfil de la red social TikTok Talent Match, que acumula más de 131.000 seguidores, ha salido a la calle en busca de estos perfiles para hacer la pregunta. "Puedes ganar 800 euros o 1.000 euros, pero también puedes llegar a los 20.000 euros al mes", asegura uno de ellos.

En cuanto a la sequía, dice que "nosotros hace 20 años hicimos una publicidad que ya sabíamos que venía sequía, que el agua no se podía malgastar e hicimos una publicidad sobre eso. Intentamos fomentar y nadie nos hizo ni caso".

Muchos usuarios de la red social TikTok se han animado a comentar la publicación. "Una empresa de jardinería sí que puede ganar fácilmente los 5.000 euros en zonas de chalets, urbanizaciones y campos de golf", asegura. "5.000 euros es fácil al mes, os lo digo de primera mano", le responde otro. Aunque otros aseguran que "hay mucho que invertir para ganar 20.000 euros".

El vídeo en cuestión, que ha alcanzado los 200 Me Gusta, y su testimonio, muestra una profesión con realidades muy distintas. Hay quienes comienzan solos y encadenan meses ajustados, y también quienes terminan levantando empresas grandes con facturaciones altas.

En unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas, él mismo asegura que lleva trabajando en la profesión hace 22 años. Además, logró superar la crisis de 2008: "Fuimos sobreviviendo como pudimos". En cuanto al salario, dice que depende principalmente del volumen de trabajo, del tamaño del equipo y de la estabilidad de los contratos.

Él mismo recuerda que existen empresas con cientos de trabajadores y, al mismo tiempo, muchos autónomos que empiezan solos. "Es que eso al final es como cualquier sector", resume. Esa diferencia entre ingresos muy bajos y sueldos más elevados encaja con debates recientes sobre cuánto se cobra realmente en España.

Aun así, se queja de algunas condiciones que tiene que soportar. "Mensajes de clientes a las 11 de la noche", comenta. "Y estás todo el día enchufado, aunque no estés trabajando físicamente". Para él, esa permanencia mental va con el oficio. Lo mismo ocurre con la flexibilidad. "Trabajas las horas que hagan falta. Con autónomo no hay horario".