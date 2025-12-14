Un carnicero revela el margen real del chuletón de Wagyu y cuál es el producto que de verdad les deja un 28% de beneficio: "Hay un mundo de diferencia"

Muchas personas pueden pensar que el producto más costoso o el más vendido es que causa mayor rentabilidad en un negocio. David, un joven carnicero mallorquín, ha hablado respecto a las finanzas de Manjares Gastronómica, una chacinería ubicada en la isla baleárica. El emprendimiento surgió cuando Tomás y Ana, padres de David, decidieron dejar sus respectivos trabajos en un supermercado para montar una carnicería. Después de un arduo inicio, la pareja logró establecerse y conformar dicho local.

El tipo de carne clave para el negocio

Respecto a las finanzas de la empresa, David, en entrevista con el youtuber español Adrián G. Martín, ha manifestado que el cerdo es el tipo de carne que les da mayor margen de beneficio económico. “La carne que más se vende sería el pollo y la carne más rentable sería el chuletón de cerdo, con una renta del 28%”, ha declarado el charcutero. La carne de cerdo lidera dicha categoría frente un 20% del propio pollo y 25% de carne de res.

Por su parte, el reconocido corte de carne Wagyu es el producto más costoso que ofrece Manjares Gastronómica, con un precio de 200 euros el kilo. Este alimento genera una rentabilidad de 20%. En este mismo sentido, el carnicero sostiene que el salario mínimo del oficio ronda los 1.400 y 1.600 euros. Además, David explica que una carnicería en España puede, en promedio, facturar entre 40.0000 y 60.000 euros mensuales, de los cuales tras gastos y demás queda alrededor de un 15% de benéfico.

Una característica diferencial en un oficio complejo

Respecto a la competencia de los supermercados en el sector chacinero, la opinión del profesional es clara: “Yo no le veo la competencia a los supermercados. Aquí los productos son frescos. En los supermercados están envasados a lo mejor por un mes con gases. Pruebas una pechuga de pollo de una carnicería cualquiera o de un supermercado y hay un mundo de diferencia”, explica David.

Ser carnicero no es una labor sencilla, como explica el hijo de Tomás y Ana. Es un negocio muy esclavo. “Como se trabaja de un producto fresco, tiene una fecha de caducidad, el pollo al final dura 3-4 días, lo que te provoca eso es que tienes que estar abierto la mayoría de días, como mucho puedes cerrar la tienda un día", declara.

De igual manera, repasa los aspectos claves para atraer y fidelizar clientela. “Nosotros ataremos clientes, principalmente del boca a boca, haciendo bien nuestro trabajo y también con las redes sociales, las redes para nosotros ahora mismo son nuestro altavoz más grande”.