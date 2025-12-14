Un turista estadounidense entra en un supermercado español y se queda sin palabras al ver un producto: "Nunca había visto ternera y cerdo picada juntos"

España es un paraíso gastronómico reconocido mundialmente, pero para los turistas estadounidenses los supermercados pueden llegar a ser verdaderos laberintos de sorpresas.

Eso es lo que le ha pasado a Benji Hasting, un creador de contenido neoyorquino que se dedica a recorrer el mundo y grabar videos sobre sus viajes, compartiendo la cultura y actividades que realiza en cada uno de ellos. Su canal de YouTube se creó hace poco más de un año y cuenta con 97 videos, 947 suscriptores y cerca de 180.000 visualizaciones.

Tras aterrizar en Sevilla, Benji decidió hacer lo que cualquier local haría: ir a hacer la compra. Su visita a un Mercadona (y posteriormente a Lidl) ha quedado registrada en un vídeo que refleja el choque cultural entre ambos lados del Atlántico.

Sorpresa al detenerse en las bandejas de la carnicería

Mientras recorría los lineales de la sección de carnicería de una tienda de Mercadona, Benji se detuvo en seco ante una de las bandejas más comunes en las neveras españolas: el preparado de carne picada mixto.

"Esto es realmente interesante, nunca había visto ternera y cerdo picada juntos", confiesa el neoyorquino, visiblemente sorprendido.

Lo que en España es un producto muy común a la hora de hacer hamburguesas, boloñesas o albóndigas (la mezcla de carne picada de vacuno y porcino), en Estados Unidos es una rareza, ya que suelen venderse por separado.

Perplejidad ante el precio de la cerveza

Pero si la bandeja de carne picada mixta le sorprendió, los precios del alcohol dejan a Benji prácticamente sin palabras. El neoyorquino no sale de su asombro al ver que en España sale más barato beber cerveza que refrescos.

El turista compara la lata de cerveza clásica de Mercadona (Steingburg) con una lata de Coca-Cola. “Puedes adquirir esta cerveza local por 55 céntimos la unidad, mientras que la lata de Coca Cola tiene un valor de 90 céntimos. Es interesante que la cerveza sea significativamente más económica”.

Vino más barato que en California

El remate final llega en la sección de los vinos. Al ver botellas de tinto por 1,30 euros, Benji tiene que sacar la calculadora.

“1.30 euros por una botella de vino tinto, wow, no está nada mal. Es más barato que Charles Shaw”, exclama el creador del contenido refiriéndose a la famosa marca de vino "barato" de Estados Unidos, que actualmente ronda los 3,50 euros (unos 3,01 euros según el tipo de cambio).

En resumen: carne mezclada, cerveza a precio (casi) de agua y vino más barato que en California. Bienvenido a España, Benji.