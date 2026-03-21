El HuffPost
Un narcisista confiesa cómo ve a las personas cuando entra en una habitación: "Las clasifico por inteligencia, atractivo y carisma; si alguien me supera, quiero destruirlo"
Una búsqueda constante por la validación y superioridad.

Sandra Hernández Jiménez
Un empresario con actitud chulesca y con aires de superioridad a punto de entrar en una reunión de trabajo en la oficina.Getty Images

El narcisismo no es solo un término de moda ni una etiqueta para describir a alguien vanidoso. Hay personas que realmente viven atrapadas en ello: miden, comparan y jerarquizan todo a su alrededor, no por diversión, sino porque su autoestima depende de estar siempre “por encima” de los demás. Su mundo interno es un vaivén constante entre la admiración y la envidia, y entrar en una habitación llena de gente puede convertirse en un acto casi estratégico, donde cada mirada y cada gesto se analiza como si la vida fuera un tablero de ajedrez.

Esa experiencia interna del narcisista es precisamente lo que exploran Thomas Arnold y Thomas Fuchs en su libro ‘Das unersättliche Selbst’ (‘El yo insaciable’). Los autores lo definen como un vacío profundo que impulsa a estas personas a buscar constantemente validación y superioridad. En un mundo dominado por redes sociales y la cultura de los “likes”, esa necesidad de ser admirado se vuelve aún más intensa.

Para ilustrar cómo se vive dentro de este vacío, algunos narcisistas lo describen con una crudeza sorprendente. “Cuando entro en una habitación, inmediatamente clasifico a todos según diversos criterios (inteligencia, atractivo, carisma), establezco un ranking y me fijo en quien encabeza la lista. Si me siento superior, quiero humillarlo”, confiesa uno de ellos en declaraciones recogidas por Welt.

  Una mujer narcisista besando su reflejo en el espejo.Jamie Grill via Getty Images

Inseguridad y miedo

Bajo esa premisa, todo se convierte en una clasificación instantánea, como si la convivencia fuera una competición silenciosa. Y cuando alguien aparece como superior, el impulso deja de ser admiración para transformarse en hostilidad. No se trata solo de arrogancia o maldad gratuita, sino que detrás de ello hay una profunda inseguridad y un miedo constante a sentirse inferior, un mecanismo que intenta proteger un yo que nunca se siente del todo suficiente.

Teniendo en cuenta manuales clínicos, el trastorno narcisista de la personalidad se asocia con grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, además de una marcada sensibilidad a la crítica. Desde Mayo Clinic añaden que, detrás de esa apariencia de seguridad, suele haber una autoestima frágil, malestar relacional y tendencia a reaccionar con rabia o desprecio cuando el ego se siente amenazado.

Además, el interés del libro de Thomas Arnold y Thomas Fuchs es que no reduce el narcisismo a un defecto moral ni a una etiqueta de moda, sino que lo presenta como un problema psíquico y cultural a la vez, alimentado por entornos que premian la exhibición y la comparación permanente. En ese contexto, cada like, cada comentario y cada interacción cuenta, convirtiéndose en un termómetro de aprobación.

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

