Ante la crisis de la vivienda, Berlín aprueba construir pisos sobre el último búnker de la cancillería de Hitler: "Fue el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial"

Excavadoras destruyen los restos de un búnker de la época nacionalsocialista para construir un parking

Berlín está tomando diferentes medidas para tratar de solventar la crisis de vivienda. En abril de este año, las autoridades locales anunciaron que utilizarían la IA para detectar abusos con los precios y llevar los casos de usura a la Fiscalía. Hay dos millones de personas que viven de alquiler en Berlín y los precios ya superan los 30 euros por metro cuadrado.

Pero además de este tipo de regulaciones, en la capital alemana también pretenden construir viviendas. Y construirlas en cualquier lugar. Por ejemplo, sobre los restos de un antiguo búnker de Adolf Hitler. Una decisión que está siendo objeto de polémica.

Así lo confirma el periódico alemán Bild, que señala al búnker de la Nueva Cancillería del Reich, un enorme centro de poder construido por el régimen nazi e inaugurado por Hitler en 1939. La Cancillería quedó destruida tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Únicamente sobrevivió el búnker subterráneo. Al menos, hasta hoy.

El mismo medio desvela que los terrenos han sido vendidos a un promotor inmobiliario de Hamburgo, que ahora tiene permiso para construir apartamentos y oficinas.

El proyecto inmobiliario sobre el búnker de Hitler

La autorización que ha concedido el consistorio de Berlín al promotor de Hamburgo permite la construcción de un edificio de 7 plantas y 66 apartamentos, además de un edificio de oficinas de 6 plantas.

El terreno es valioso porque se encuentra cerca del centro de Berlín, y las autoridades berlinesas insisten en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda.

"No vamos a impedir la construcción de nuevas viviendas solo para preservar un búnker que podría convertirse en un lugar de peregrinación", ha asegurado el senador berlinés de Desarrollo Urbano, Christian Gaebler, ante las críticas que han surgido.

Los historiadores se oponen

La principal oposición al proyecto inmobiliario se encuentra en los historiadores y los expertos en patrimonio. Muchos de ellos apuestan por mantener uno de los últimos vestigios del régimen.

"La Nueva Cancillería del Reich fue el punto de partida y de planificación de la Segunda Guerra Mundial y también representa simbólicamente el final catastrófico del régimen nazi", recoge un informe del Consejo Estatal de Monumentos al que ha tenido acceso el diario Bild.

La profesora Stephanie Herold, de la Universidad Técnica de Berlín, se muestra sorprendida por la posibilidad de destruirlo, ya que considera que posee un importante valor histórico: "Estoy preocupada porque es un patrimonio importante", cuenta al New York Times. Herold reconoce la necesidad de construir viviendas, pero cree que debe convivir con la protección de monumentos.

Hay oposición también en los ciudadanos de a pie, pues creen en la relevancia de estos búnkeres para explicar los horrores del régimen nazi. El presidente de la asociación Berliner Unterwelten (Mundo Subterráneo de Berlín), Dietmar Arnold, califica la demolición como "una absoluta locura". Defiende que en este lugar debería construirse un espacio o un museo sobre el colapso final del Tercer Reich.

Sin embargo, estos ciudadanos no disponen de ningún mecanismo que les permita impugnar el proyecto urbanístico, por lo que acabará llevándose a cabo.