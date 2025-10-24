Una educadora infantil finlandesa recoge a su niña en una guardería de Valencia y no se esperaba el cambio de su hija

Anni Holmström, una finlandesa residente en España, lleva cada mañana a su hija de dos años a su guardería en Valencia. Pero la semana pasada se encontró con una inesperada sorpresa. Al ir a recogerla por la tarde, la pequeña apareció con un pelo perfecto, recién cortado y peinado.

Durante la jornada, una peluquera había visitado el centro y ofrecido sus servicios a las familias que lo desearan. Holmström decidió provar el servicio y quedó encantada con la experiencia: "El entorno le resultaba familiar y fue fácil para la niña cuando sus amigos también fueron. Miró el ordenador portátil mientras le cortaban el pelo", explica a Helsingin Sanomat. Cuando fue a recoger a su hija, no tuvo que nada más que disfrutar del nuevo peinado de la pequeña.

"Puse la cantidad exacta de dinero en un sobre y escribí los datos de la niña y sus preferencias de corte en un formulario. El peluquero trabajaba en la sala de descanso de la guardería y era muy alegre y vivaz. Cuando terminaba un trabajo, barría el pelo del suelo y atendía al siguiente niño", detalla la mujer.

El servicio, que costó 20 euros y duró menos de diez minutos, forma parte de una práctica habitual en muchas guarderías españolas. Se trata de un servicio adicional para familias, que permite a los padres ahorrar tiempo y evitar el estrés que, para muchos pequeños, supone visitar una guardería tradicional.

"Las luces, los ruidos y la espera pueden ser demasiado para un niño pequeño", afirma Holmström. Por eso, apoya completamente esta iniciativa: "Me parece una idea brillante. Como madre, siento un gran alivio y gratitud por el excelente servicio que se ofrece en la guardería".

"En Finlandia no tendría cabida"

Sin embargo, no todos comparten su entusiasmo. Antti Lehto-Raevuori, subdirector de Educación Infantil en Helsinki, considera que el modelo español no tendría cabida en el sistema nórdico. Si bien reconoce que se trata de una "idea divertida", señala que "no hay ninguna razón válida para ofrecer servicios de peluquería en educación infantil".

En este sentido, recuerda que la ley finlandesa regula con precisión las actividades en los centros educativos, y un servicio de peluquería no se ajustaría a los objetivos pedagógicos: "Un día de corte de pelo no encajaría en la rutina. Además, nuestras instalaciones están diseñadas para niños, y habría que considerar la higiene: habría pelos por todas partes".

Tampoco es un asunto administrativo menor. "El servicio tendría que ser puesto a concurso, lo que aumentaría el trabajo del personal. No es nuestro propósito principal, y al final se les arrebataría a los niños. Nuestro equipo tiene suficiente trabajo ofreciendo una educación infantil que cumpla con los objetivos", concluye.

La peluquera independiente Elina Albrecht vivió la barrera burocrática en primera persona cuando ofreció un servicio similar en guarderías de Lahti. "La idea no tuvo éxito por falta de recursos", lamenta, aunque asegura que "el servicio sería fácil de implementar y asequible, porque la cabeza de un niño no es un trabajo largo".

Holmström, que trabaja como emprendedora, cree que la diferencia está en la mentalidad: "Aquí se ve más voluntad. En Finlandia estamos demasiado atados a las normas. En España, la gente se lo toma con calma y no tiene que seguir todas las reglas al pie de la letra". "Ojalá alguien en Finlandia también se sumara a la idea. Sería maravilloso ver entusiasmo, fluidez y una sensación de progreso", concluye.

Peluquerías inclusivas que transforman el corte de pelo en una experiencia segura y empática

Además de llevar el servicio de peluquería a las guarderías para que los niños se sientan más cómodos, hay quienes crean espacios especiales para crear un entorno seguro en el que todo el mundo tiene cabida. En Gran Canaria, el pasado 20 de agosto de 2025 abrió sus puertas La pelu auténticos, en Santa Lucía de Tirajana. Diseñada especialmente para niños con autismo, su objetivo es convertir el corte de pelo en una experiencia divertida y sin miedo.

"Cuidamos cada detalle y hacemos que el momento del corte de pelo sea una experiencia tranquila y única", se lee en la página web del establecimiento. El local, con una decoración galáctica, ofrece cortes adaptados "al ritmo de cada niño, con juegos, cuentos y mucho cariño".

Su equipo trabaja con máquinas de bajo ruido y mínima vibración, diseñadas para no incomodar a los niños con sensibilidad sensorial: "Sabemos que el ruido o la sensación de una máquina pueden generar miedo. Por eso cuidamos cada detalle. Nuestros astronautas merecen herramientas que los hagan sentir seguros en todo momento".

Christian Martín, de 19 años, ha seguido esta estela en Murcia con su peluquería Heaslip Barber, destinada a personas con diversidad funcional, aunque, en este caso, de todas las edades. "Quería hacer un lugar accesible para todos porque me impresionaba lo difícil que podía ser para estas personas encontrar un lugar donde sentirse cómodos", explica en una entrevista con El Español.

Su salón adapta luz, sonido, aromas y tiempos según las necesidades del cliente, especialmente aquellos con autismo, TDAH, fotofobia, fonofobia o hiperosmia. "Si nos informan de que un color o un sonido les incomoda, adaptamos el entorno. Personalizamos cada detalle. Además, agendamos citas flexibles para dedicar el tiempo necesario", detalla.

Por supuesto, también son bienvenidos en esta peluquería los niños, para los que ha creado un espacio especial, llamado 'zona de calma', con sofá y auriculares con cancelación de ruido, además de juguetes blandos y un peluche llamado 'perezoso' para facilitar la interacción.