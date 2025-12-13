Una familia lo vende todo para vivir en una caravana de lujo y la empresa quiebra: "No nos queda nada y mucho menos un hogar"

El proyecto familiar que debía convertirse en la aventura de sus vidas terminó en una pesadilla financiera y emocional. Alexis y Cade Thornton, una pareja neozelandesa con dos hijos de 7 y 9 años, lo dejaron todo para recorrer Australia por carretera, pero vieron cómo su plan se derrumbaba a pocos días de empezar. El medio Libertatea relata cómo la quiebra repentina de la empresa a la que compraron su caravana de lujo les dejó prácticamente sin ahorros y sin un lugar al que volver.

La familia llevaba tiempo preparando el viaje. Vendieron su negocio, alquilaron su vivienda y reorganizaron por completo su vida para lanzarse a recorrer Australia en una caravana durante meses. Para hacerlo posible, apostaron por un modelo de alta gama fabricado por la empresa australiana Zone RV. Como parte del contrato, entregaron un anticipo de 168.000 dólares australianos (unos 95.000 euros), con la previsión de abonar otros 42.000 dólares australianos en el momento de la recogida.

La entrega estaba fijada para el 3 de febrero. Sin embargo, antes de que llegara esa fecha, la compañía se declaró insolvente. Con ello, cientos de clientes quedaron atrapados en la misma situación, sin vehículo y con el dinero adelantado en riesgo. En el caso de los Thornton, el golpe fue total. “Pusimos todos nuestros ahorros ahí. No nos queda nada”, explicó Cade Thornton, todavía tratando de asimilar lo ocurrido.

Más allá del impacto económico, la familia subraya el daño emocional, especialmente para los niños. “Invertimos todo el dinero que ganamos con tanto esfuerzo en una sola cosa. Es extremadamente difícil procesarlo”, añadió el padre. Para ellos, el viaje no era solo unas vacaciones, sino una oportunidad vital. “Es una experiencia única. Si la posponemos, los niños serán mayores y quizá ya no quieran venir con nosotros. El tiempo juega en nuestra contra”, lamentó.

La situación se complica aún más porque ya no disponen de un hogar propio. Antes de partir, alquilaron su casa y cerraron todos los detalles logísticos, incluidos los billetes de avión. “Teníamos el plan perfecto. Inquilinos en casa, vuelos comprados y todo preparado”, recordó Cade. Volver atrás no es sencillo. “Regresar no es realmente una opción. No tenemos un hogar al que regresar”, afirmó.

Según explican expertos, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, los anticipos de los clientes pasan a formar parte de la masa concursal. Esto significa que, si se recupera algo del dinero, suele ser solo una parte y tras un proceso largo e incierto. El caso de los Thornton se suma a una tendencia preocupante de aumento de quiebras empresariales, que deja a muchas familias expuestas a pérdidas difíciles de asumir cuando confían todos sus recursos a un solo proyecto.