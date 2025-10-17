Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una fruta popular en España puede valer 18.000 euros y su cáscara se tira sin saber que es oro
Sociedad

Sociedad

Una fruta popular en España puede valer 18.000 euros y su cáscara se tira sin saber que es oro

Se trata de unas cáscaras de mandarinas procedentes de China cuyo proceso de elaboración dura tres años. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
El proceso de producción del "chenpi" de China consiste en secar estas cáscaras al sol durante al menos tres años.Getty Images

La cáscara de cierta fruta, utilizada por la medicina tradicional china, ha alcanzado un valor de miles de euros. En algunos casos, la fruta se subasta, y su antigüedad del producto incrementa considerablemente su precio, llegando incluso a los 18.000 euros por kilo. Se trata de la cáscara de mandarina deshidratada de Xinhui, China, que se ha convertido en los últimos años en un producto de lujo de gran valor, según publica Libertatea.

Xinhui es un popular barrio de la ciudad de Jiangmen, en Guangdong donde llevan siglos produciendo estas cáscaras secas de mandarina, denominadas "chenpi". Su aroma se asocia con la riqueza para los lugareños. El proceso de producción del "chenpi" es largo: consiste en secar estas cáscaras al sol durante al menos tres años. 

Existen, además, diversas variedades, desde las cáscaras verdes recolectadas antes de la maduración hasta las cáscaras rojas, que llegan a estar completamente maduras en diciembre. El suelo y el agua de esta región confieren a las mandarinas una calidad única. 

En cuanto a sus usos y beneficios, cuenta la tradición china que antiguamente estos frutos eran reservados para el emperador y la emperatriz en la Ciudad Prohibida, aunque ahora los chenpi se utilizan tanto en la cocina como en la medicina tradicional del sur de China. Entre sus propiedades, se cree que favorecen la digestión, la salud respiratoria y la presión arterial. 

Esto tiene que ver con su contenido en aceites esenciales, flavonoides y fibra dietética, lo que le confieren múltiples beneficios para la salud. Algunos estudios lo califican como un antiviral y también antienvejecimiento. También favorece la digestión, ya que alivia la dispepsia (indigestión); tiene propiedades antiinflamatorias, y puede ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias. 

Sus antioxidantes son los que ayudan a combatir también el estrés oxidativo, puede ayudar a regular los niveles de triglicéridos y a prevenir la obesidad. Y, finalmente, se considera que favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, ayudando a la salud digestiva.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 