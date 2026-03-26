Una grabación apunta a que tres obispos supuestamente taparon abusos sexuales en Tenerife

Una grabación secreta realizada en julio de 2024 al obispo tinerfeño Bernardo Álvarez,un año antes de su muerte, apunta a una presunta ocultación de casos de abusos sexuales a menores por parte de tres obispos a los que señala en dichas afirmaciones grabadas: Felipe Fernández García, Damián Iguacen Borau y Luis Franco Cascón. Se trata del audio que publica este jueves en exclusiva El País y la Cadena SER, una grabación que fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano.

Dicho audio entronca con el caso de Ciro Molina, quien denunció abusos sexuales en 2003 por parte del entonces párroco de Tejina, en La Laguna. Llevó cuestiones como que le sentaba en su regazo y le pregunta si "se le ponía durita" al máximo responsable de la iglesia de Tenerife en ese momento, Felipe Fernández. Más tarde, en 2014 y ya con protocolo de abusos de la Iglesia en funcionamiento, Molina intentó una nueva denuncia y fue cuando Bernardo Álvarez la recogió y activó un proceso canónico por el suspendió cautelarmente al sacerdote acusado y ofreció a la víctima a denunciar en vía judicial.

En la grabación, puede escucharse a Bernardo Álvarez relatar cómo "en aquella época la costumbre era cambiar al sacerdote [abusador] de sitio. Igual que se hacía con los maestros: cuando había cualquier problema en las escuelas, cambiaban al maestro de lugar. Eso era en el año 2004. Ahora sí, ahora hay que intervenir cuando uno se entera de que hay por ahí alguna cosa; hay que intervenir, hay que hacer una investigación".

"Tengo experiencia de eso: chicas y chicos de 13 o 14 años me han provocado"

Lejos de haber una disculpa a la víctima en dicha conversación grabada, el obispo llegó incluso a asegurar que menores le habían provocado, deslizando una descarga de responsabilidad en los supuestos casos de abusos sexuales: "Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado".

"Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años; ahora es 16 o 18. No sé cuánto. Ahora es 16, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte...", se escucha decir para que la víctima le interrumpa alegando lo obvio: "Pero los niños no provocan, Bernardo".

"No, no, no, no, no...", respondió Álvarez, para que la víctima le indicase que "es al revés" y que "es una visión adultocéntrica", ya que "los niños no provocan". Y le pone en su piel: "¿Tú te crees que Carmelo me hacía eso porque yo le provocaba? Eso no se puede decir".

Las diligencias de investigación fueron archivadas por la prescripción del delito y la muerte del obispo

Según relatan ambos medios, la Fiscalía acabó archivando las diligencias de investigación abiertas al haber fallecido el obispo Álvarez y vencido el plazo para la prescripción del delito: "Por la prescripción, además de por el fallecimiento de quien reconoció que no había hecho nada para comprobar los hechos".

En esa grabación, Álvarez admite que hubo maniobras en el seno de la Iglesia: "Sé que [Felipe Fernández] lo sacó de Tejina, lo mandó a Salamanca y al volver, lo metió en el asilo". Mas no solo eso, el obispo también aseguró que "incluso cuando sacó a don Carmelo de Tejina, mucha gente protestó. Lo mandó a Salamanca y estuvo un año allí haciendo una especie de reciclaje, y cuando regresó, lo puso de capellán en el asilo, y ahí estuvo". Además, también se pronunció sobre sus otros antecesores: "Eso lo hizo también don Damián y Luis Franco".