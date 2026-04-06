Clara Lohur, melillense, derriba los mitos que muchos españoles piensan sobre Ceuta y Melilla: "No conozco a tu prima"

Clara Lohur, una joven residente en Melilla conocida en redes como @clara.lohur, ha desmontado algunos de los mitos más extendidos sobre la relación entre las dos ciudades autónomas españolas del norte de África, Ceuta y Melilla.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, Clara Lohur ironiza sobre la creencia generalizada de que Ceuta y Melilla están prácticamente al lado y que sus habitantes se conocen entre sí. "Sí, soy de Melilla y no conozco a tu prima la de Ceuta. Habéis sido engañados", afirma al inicio del vídeo.

La creadora explica que uno de los errores más comunes es pensar que ambas ciudades están conectadas por una distancia corta o que se puede viajar entre ellas con facilidad. "De Melilla a Ceuta no hay 15 minutos en coche y no, tampoco tardas lo mismo que de Madrid a Toledo", señala, antes de detallar las diferentes rutas posibles y sus tiempos reales.

Tres formas de viajar pero ninguna rápida

Según expone, la primera opción es viajar por carretera atravesando el norte de Marruecos. Para ello hay que salir de Melilla, cruzar la frontera por Nador, recorrer el país hasta llegar a Ceuta y atravesar nuevamente el control fronterizo del Tarajal. Este recorrido, aunque geográficamente el más corto, implica pasar dos fronteras y cumplir requisitos de entrada al país. El tiempo estimado oscila entre seis y ocho horas, siempre que no haya retrasos en los controles.

La segunda alternativa consiste en realizar el trayecto por mar. En este caso, el viajero debe tomar un ferry desde Melilla hasta la península —normalmente Málaga o Almería— y posteriormente otro barco hasta Ceuta. Esta opción eleva el tiempo total del viaje hasta entre diez y catorce horas, lo que desmonta la idea de proximidad entre ambas ciudades.

La opción aérea con matices

La tercera posibilidad es combinar avión y ferry. Desde Melilla se puede volar hasta Málaga, pero Ceuta no cuenta con aeropuerto, sino con helipuerto. Esto obliga a desplazarse desde el aeropuerto malagueño hasta el puerto para tomar un barco hacia la ciudad autónoma. El tiempo total vuelve a situarse entre seis y ocho horas, similar al recorrido por carretera.

Clara menciona que existe una cuarta opción aún más larga. Se trata de viajar en ferry desde Melilla a Motril, después desplazarse hasta Algeciras y desde allí tomar otro barco a Ceuta. Este itinerario puede alcanzar entre nueve y trece horas.

La joven concluye que estas cifras demuestran que Ceuta y Melilla no están tan cerca como muchos españoles creen. También ironiza sobre otra idea habitual: que todos sus habitantes se conocen. "No conozco a tu prima la de Ceuta, ni a tu amigo de la universidad que era de allí", bromea.