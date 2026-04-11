Un jubilado derriba a tiros un dron que sobrevolaba su finca, pero era una aeronave contratada por el ayuntamiento: "Oímos un estruendo y luego nada"

Un malentendido que ha salido caro. Según informa el diario La Dêpeche, un jubilado de 76 años ha disparado contra un dron que ingresó en su finca. El septuagenaríó pensó que el dispositivo aéreo no tripulado formaba parte de una emboscada de ladrones y no dudó en derribarlo. No obstante, formaba parte del Ayuntamiento de la localidad francesa de Nohic, que se encontraba haciendo examen de algunos de los tejados de la ciudad.

Tal y como se informa en la publicación, eran las dos de la tarde del pasado 7 de abril cuando la nave, pilotada por un empleado de la empresa Attila Montauban, fue impactada repentinamente en pleno vuelo. La empresa en cuestión fue encargada por el Consistorio para una auditoría de los tejados de los edificios públicos de la ciudad.

Solo después del impacto se identificó el origen del disparo: un vecino, creyendo que el dron sobrevolaba su propiedad. El suceso ocurrió en pocos segundos. El hombre cogió la escopeta y disparó solo una vez. El proyectil destruyó la nave al instante.

El alcalde del municipio francés, alertado por un técnico, fue al lugar de los hechos de forma inmediata para comunicarse con el tirador. "Es una buena persona, pero entró en pánico", explicó, en una conversación con el medio de comunicación.

Durante el derribo, no se reportaron heridos, pero el dron profesional quedó fuera de servicio. Inmediatamente, la policía local de la comunidad francesa se presentó en el lugar de los hechos donde el anciano explicó por qué decidió disparar la nave. Fue detenido en el acto.

Muchos lectores del periódico se han animado a comentar el suceso en la publicación. Uno de ellos plantea una pregunta clave: "¿Se comunicó el Ayuntamiento con los habitantes del pueblo para advertirles del paso de este dron sobre sus cabezas? Tanto los ayuntamientos como los particulares deben cumplir". "¿Se permite que los drones sobrevuelen propiedades privadas sin el permiso del propietario?", cuestiona otro.