Unos empleados regalan bocadillos que se iban a tirar a sintecho y son despedidos: "Estamos muy mal"

AFP via Getty Images

Cuatro exempleados de las tiendas Starbucks y Prêt à Manger, que pertenecen al grupo SSP, situadas en el Aeropuerto de Marsella-Provenza han contado a la prensa local que el pasado marzo fueron despedidos por mala conducta grave después de dar sándwiches caducados y comestibles a personas sintecho en el aeropuerto.

"Todas las mañanas nos despertamos y decimos: 'Nos despidieron por dar comida. Ahora estamos completamente sin hogar nosotros, ya no tenemos trabajo'", ha contado Martin, uno de los empleados afectados de Starbucks. Había trabajado para la misma empresa (el grupo SSP) durante 30 años. Conmovido, explica la situación: "El futuro es incierto. Desde el momento en que te echan en el barro y te ensucian. No me veo saliendo de ésta. Estamos muy mal psicológicamente»".

Otra excompañera suya de Starbucks, Léa, añade: "Desde el despido, no hemos recibido ninguna llamada, ningún mensaje. No estamos bien. De repente, nos encontramos sin nada. Aunque tenemos familias que mantener". Aún así, asegura: "Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, lo haríamos", respecto al reparto de la comida que se iba a tirar a los sintecho.

La dirección de la SSP, en una carta que les mandó antes de despedir a estos empleados, menciona una pérdida de 2.000 euros en el coste de los bienes, es decir, unas "400 comidas" , según France Provence-Alpes. Y precisa que los artículos no vendidos al final del día "pueden ser recogidos y donados a organizaciones benéficas definidas por SSP". Pero, según afirma Martín, los empleados tenían "autorización verbal" de la dirección para distribuir estos sándwiches a aproximadamente 80 personas sinhogar que viven en los alrededores del aeropuerto.

Estos exasalariados piden volver a sus puestos de trabajo, antes de recurrir a un tribunal laboral, apoyados por el sindicato CGT. "Podrían habernos llamado al orden verbalmente, para al menos escucharon nuestros argumentos", dijo Martin. Los exempleados sospechan que la dirección intentó expulsarlos debido a su antigüedad profesional de todos los despedidos, de entre 10 y 30 años.

La CGT ha organizado una manifestación en apoyo a estos trabajadores en el aeropuerto. "Aún no tenemos preavisos de huelga de todos los sindicatos, pero podría provocar perturbaciones en el tráfico aéreo", ha advertido Nicolas Gugliemacci, secretario general del sindicato local CGT de Vitrolles. “ En cualquier caso, éste es un primer paso, y si no logramos avanzar, seguramente habrá un aumento de las protestas”, aseguró a los medios.