Honor da rienda suelta a la magia y a la inteligencia: lanza en China el Magic 8 y Magic 8 Pro

Un honor para todos. Honor ha presentado este miércoles en China sus nuevos Magic 8 y Magic 8 Pro y ha confirmado lo que los rumores y las filtraciones apuntaban. Dan rienda suelta a la magia con un salto en la cámara y, sobre todo, un importante avance en inteligencia artificial (IA).

Toca empezar hablando del Magic 8 Pro. Sin duda, el salto es sideral. La gran sorpresa es la eterna batería que el modelo premium de Honor lleva. Su batería es de 7.200 mAh, aunque para la versión internacional está previsto que sean 7.100 mAH. Lo que supone un importante salto tras los 5850 mAh del Magic 7 Pro.

Pero si la batería fuese un problema, llegan con una carga rápida de 120 W, 100 W en el modelo global- del que todavía no se sabe nada, salvo que podría lanzarse a finales de año-. Si se usa el cargador oficial inalámbrico de Honor, el teléfono podrá cargarse también a 80W. Todo un hito el que ha logrado la compañía china.

El nuevo modelo de gama alta de Honor también tiene un sistema de cámaras que lo convierte en uno de los claros candidatos a teléfono del año. Al menos, en lo que a sistema de cámaras se refiere.

A falta de ver cómo rinde en el día a día, llega con un prometedor sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de otros 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 200 megapíxeles. Sin duda, por cámara no va a ser.

Potencia e inteligencia

Los nuevos móviles de la compañía china llegan con el Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Ofrecen, en su modelo base, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La firma ha asegurado que su rendimiento estará optimizado por IA.

Y es que sí, Honor ha echado el resto en convertir su teléfono en un dispositivo plagado de inteligencia artificial. En concreto, aseguran haber incluido "la primera tecnología de superresolución y generación de fotogramas con IA heterogénea GPU-NPU de la industria".

Un paso con el que justifican que se puede activar juegos exigentes de mundo abierto que puedan ir a 120 fps a 1080p. De ser así, se hace difícil que su rendimiento no sorprenda en el mercado.

Para impulsar esa IA, Honor ha anunciado la inteligencia del agente YOYO de última generación. "El agente de IA de HONOR cuenta con capacidades de ejecución automática en más de 3000 escenarios. Esto significa que, ya sea al gestionar tareas cotidianas o tareas profesionales complejas", ha detallado la firma.

Con el objetivo de hacer uso de una forma más sencilla de este nuevo asistente inteligente, se le ha añadido al smartphone un botón de IA. "Al mantener presionado el botón, se activa la Videollamada YOYO, lo que permite que YOYO proporcione información inmediata sobre cualquier contenido al que se dirija. Un doble clic activa instantáneamente el obturador de la cámara para acceder directamente a la fotografía", han revelado.

Mirando más allá de la IA con Robot Phone

Pero no ha sido el único avance que Honor ha presentado. También ha dado a conocer el que considera "el futuro de los dispositivos inteligentes". Se trata de Robot Phone, un nuevo dispositivo inteligente que se puede añadir a sus nuevos teléfonos.

"Mientras la industria está ocupada comparando el iPhone, creemos que es hora de romper el molde y volver a centrarnos en lo que realmente importa: crear valor real para usted", ha ironizado la firma.

Honor ha presentado el Honor Robot Phone, "un dispositivo de inteligencia artificial revolucionario que fusiona inteligencia multimodal, robótica avanzada e imágenes de última generación".

"Desde el iPhone hasta el AI Phone y el Robot Phone, esto representa un hito importante en el plan Honor Alpha, anunciado a principios de este año, a medida que la compañía avanza hacia su objetivo de convertirse en líder mundial del ecosistema de dispositivos de IA", ha avanzado la compañía, aunque dará más detalles en el Mobile World Congress de Barcelona.