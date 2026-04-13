Basic-Fit sufre un ciberataque que afecta a sus socios: estos son los datos involucrados y lo que debes hacer si eres usuario de este gimnasio 

Basic-Fit ha sufrido un ciberataque que afecta a los datos de sus socios. La cadena de gimnasios ha enviado esta mañana un correo a sus usuarios informando sobre esta vulnerabilidad.

"El día 8 de abril de 2026 se produjo un acceso no autorizado al sistema que registra las visitas de los socios a los clubs Basic-Fit", explica la compañía en el correo, que asegura haber bloqueado el acceso en cuestión de minutos. Sin embargo, "se descargaron algunos datos de socios, incluidos tus datos personales", confiesa.

Los datos que se han visto involucrados son los siguientes:

Dirección de correo electrónico

Nombre y apellidos

Dirección y ciudad

Número de teléfono

Número de cuenta bancaria

Titular de la cuenta bancaria

Fecha de nacimiento

Información sobre la membresía

Basic-Fit asegura que los datos no se encuentran disponibles en ningún sitio, aunque mantendrá la vigilancia durante los próximos días: "Junto con especialistas externos, estamos supervisando de cerca si los datos descargados se hacen públicos".

La cadena de gimnasios también afirma haber reportado el incidente a la autoridad de protección de datos de Países Bajos. Además, confirma que las contraseñas de Basic-Fit no han sido parte de la descarga.

Qué debes hacer si eres socio de Basic-Fit

En el correo reportado a los usuarios, Basic-Fit entiende "que el aviso pueda ser preocupante", pero no cree que sea necesario que los socios tomen medidas inmediatas.

Si te encuentras en esta situación es recomendable que estés atento a posibles intentos de phishing por parte de los ciberdelincuentes.

"Nunca respondas a correos electrónicos o llamadas solicitando que insertes o proporciones información sensible como contraseñas", advierte Basic-Fit.

Esto es particularmente sensible en lo referente a los datos bancarios. Si en los próximos días te llega un correo electrónico o un SMS de tu supuesto banco pidiendo tus claves o contraseñas, ignóralo. Ninguna entidad bancaria te va a pedir tu información personal por estas vías. En caso de duda, contacta directamente con tu banco.

Estos son algunos ejemplos típicos de phishing:

Recibes un correo electrónico o un SMS de tu banco o de una empresa de confianza . En el mensaje utilizan tu nombre e incluso muestran una parte de tu número de cuenta. También incluyen un enlace que te lleva a una página en la que solicitan introducir tu contraseña o información personal. Es una táctica para quedarse con tus datos personales. No pinches en el enlace.

. En el mensaje utilizan tu nombre e incluso muestran una parte de tu número de cuenta. También incluyen un enlace que te lleva a una página en la que solicitan introducir tu contraseña o información personal. Es una táctica para quedarse con tus datos personales. No pinches en el enlace. Recibes un mensaje supuestamente de Basic-Fit, utilizando incluso su logo. Dice que no has pagado tu cuota de socio, pero la intención es que envíes tu dinero a los ciberdelincuentes.

Huye de cuentas de correo que no conozcas y de SMS enviados desde números que no tienes en la agenda. Extrema a partir de ahora las precauciones e informa a Basic-Fit si encuentras algún movimiento sospechoso. Este es el correo que han habilitado para ello: privacy@basic-fit.com.