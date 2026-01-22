Llegan a España los Huawei FreeClip 2: con un diseño más pulido, más cómodos y una batería mayor

Los Huawei FreeClip se han transformado en un wereable clave para la compañía china. Dos años después del lanzamiento de su primera generación, han hecho oficiales en España sus nuevos auriculares con formato open ear, los nuevos Huawei FreeClip 2.

Después de más de 4 millones de unidades vendidas, la compañía que preside Ren Zhengfei ha dado a conocer sus nuevos auriculares con una evolución clara del icónico diseño de la marca.

Entre las principales novedades de su producto característico, los nuevos open ear de Huawei son más ligeros, se ajustan mucho mejor y, aunque os lo contaré mejor en la review que publicaremos el próximo fin de semana, son tan cómodos que no te das cuenta de que los llevas.

De primeras, puede chocar, pero es un diseño que una vez que lo pruebas sabes que es de lo más confortable. Uno de los graves problemas con los auriculares es el de no enterarte del mundo exterior. Algo que puede derivar en algún problema para nosotros si no estamos atentos. Con los Huawei FreeClip 2 y este tipo de auriculares, si no activas la cancelación de ruido, puedes estar escuchando música y, a su vez, oír a otra persona que te está hablando.

Un accesorio tecnológico, pero también estético

Los open ear de Huawei se han convertido desde la primera generación en un complemento que va más allá de lo tecnológico. Por ello, la compañía china han avanzado en su diseño, con cuatro colores disponibles, para poder combinarlos lo mejor posible: azul, blanco, negro y, próximamente, oro rosa.

Los Huawei FreeClip 2 combinan estética y ergonomía con un diseño mejorado y un peso de 5,1 gramos por auricular. Pero con otras mejoras: Airy C-bridge, fabricado con silicona líquida respetuosa con la piel; Comfort Bean, más ligero y compacto que en la generación anterior; y Acoustics Ball, optimizado para ofrecer un sonido potente en un formato muy reducido.

Y eso en cuanto a lo estético, porque, en este caso, la belleza también está el interior. Su procesador NPU AI permite 10 veces más potencia de cálculo. Algo que nos permite explotar funciones más avanzadas.

Entre sus mejoras, se escucha de forma más nítida tanto en silencio como en sitios concurridos, con un volumen y unos graves hasta un 100% más potentes. También integra un sistema de cancelación de ruido en llamadas, con hasta tres micrófonos, lo que mejora mucho cualquier conversación con ellos. Algo que se resalta gracias a la mejora de voz inteligente.

Ya lo demostraron en la primera generación, pero, en esta ocasión, también se pueden usar independientemente de la oreja. Los dos ajustan los canales de audio izquierdo y derecho de forma automática.

También es resistente al polvo y al agua, con certificación IP57. Y la mejor noticia de todas es su batería. Crece hasta alcanzar unas 38 horas de autonomía usándolos con el estuche de carga. De hecho, sin el estuche, prometen unas 9 horas de uso.

Al igual que ya hicieron con la primera generación, esta segunda se lanza con colaboraciones con dos firmas. Una de ellas, la marca de moda it's lava, con charms exclusivos para ellos. La otra, Les Néréides, Maison joyera nacida en 1980 en Niza.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Huawei FreeClip 2 están disponibles desde este 22 de enero y han salido a la venta en los tres tonos que comentaba con anterioridad: azul, blanco y negro. A un precio de 199 euros.

Con motivo del lanzamiento oficial, la firma china ha lanzado una promoción con unidades limitadas hasta el próximo 1 de marzo. En ella, aquellos que compren los nuevos open ear de la marca en su página web obtendrán un descuento de 20 euros con el código AES20FCLIP2. Dejándolos, hasta entonces, en los 179 euros.