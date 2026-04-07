La llamativa petición de Trump que arranca la carcajada de la tripulación del Artemis

Captura de vídeo aportada por la NASA que muestra a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando a Donald Trump, el 7 de abril de 2026.

La misión Artemis II ha comenzado ya su retorno a la Tierra, después de alcanzar el punto más lejano de nuestro planeta en una incursión espacial tripulada. Los astronautas han podido observar la cara oculta de la luna al orbitar alrededor del satélite, para tomar la trayectoria de regreso a casa. Pura historia en una noche de abril que evidencia el poder de la ciencia.

Además de ver lo que nadie ha visto, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han podido observar un eclipse solar total desde el espacio y han fijado en 406.771 kilómetros el nuevo récord de mayor distancia de nuestro planeta jamás alcanzada por un humano.

Con todos los retos de su lista alcanzados, y más tranquilos tras esos 40 minutos de angustia programada sin comunicaciones con Houston -estando al otro lado de la luna no era posible-, la tripulación se ha relajado y ha mantenido una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ese señor que recorta dinero a los investigadores y contraprograma el lanzamiento de los cohetes con intervenciones contradictorias sobre Irán.

El republicano conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión, que le relataron en vivo su experiencia. “Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación durante casi tres cuartos de hora. En la llamada, transmitida en vivo por la NASA, Glover agregó que han pasado especialmente ocupados ese momento clave de su misión, porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no sólo huellas" sino para establecer “una misión permanente”. El mandatario también preguntó a los tripulantes ”cual es la parte más inolvidable de este día histórico?”, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.

Un favor y una promesa

Pero el momento que hizo estallar en carcajadas a los cuatro cosmonautas fue la petición inesperada del mandatario: quiere un autógrafo de los cuatro cuando aterricen. Aunque dice que no es dado a pedir algo así, ellos lo "merecen". "Lo estáis haciendo de maravilla", ha ensalzado. "Habéis hecho historia y habéis logrado que los norteamericanos nos sintamos muy orgullosos. No hemos visto nada parecido, es realmente especial", insistía.

Su habitual verborrea llena de adjetivos esta vez estaba más que justificada. A los astronautas les ha prometido que los va a recibir en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, y que entonces celebrarán su "increíble logro".

El magnate ha insistido en que esto es sólo el principio, que se abre el camino a volver a la superficie lunar -"Muy pronto vamos a darlo todo", avisa, "y esta vez no nos vamos a ir"- y que la siguiente etapa en la carrera espacial será Marte. "Vamos a hacer el gran viaje a Marte y eso va a ser muy emocionante", insistía.

"Vamos a viajar mucho, mucho, mucho", augura, con estos "pioneros modernos", como ha llamado al personal de la NASA, esos "vecinos" que tenemos al lado pero que son capaces de cosas extraordinarias.

"Muy pronto vamos a darlo todo y esta vez no nos vamos a ir"

Una jornada para la Historia

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.