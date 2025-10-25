Muchos no se fijan en el revelador símbolo en los cargadores que indica su fecha de caducidad

Los teléfonos han cambiado por completo en la última década. Suelen tener mejores cámaras, pantallas más grandes, son más rápidos, pero también tiene alguna que otra mala noticia: se venden sin el cargador.

Algunos de los dispositivos más famosos, pese a superar los 1.000 euros, no incluyen el cargador. Pero es, precisamente, el cargador un elemento importante para la vida útil de estos smartphones.

Pero hay muy pocas personas que saben que los cargadores pueden llegar a caducarse y hay un símbolo que es clave para saber hasta qué momento se puede seguir usando sin dañar al teléfono.

La Unión Europea lleva años tratando de que las grandes tecnológicas se ajusten a las leyes comunitarias. Algunas de ellas obligan a incluir símbolos informativos, como el famoso 'CE' en relación con la Comisión Europea, pero también otro para avisar a la gente de cuando tiene que renovar su cargador.

Además de avisar de un símbolo que avisa de que no se debe tirar en cualquier contenedor y que se debe reciclar para que no provoque un aumento de la toxicidad, el cargador tiene otro más importante y desconocido.

Se trata de un círculo formado por dos flechas que señalizan algo así como una renovación y, en su interior, se encuentra un número. Esa cifra es trascendental, ya que es la que avisa de su duración real. Si pone 5 o 10, significa que su durabilidad se prolongará hasta los 5 o 10 años desde que se compró.

Esa cifra no es orientativa y no va a dejar de funcionar como tal en cuanto se cumpla. Pero sí puede suponer un problema de seguridad, ya que pueda provocar daños en el dispositivo que se carga o algún incendio o daño todavía mayor en la casa. Algo que nadie quiere y que se debe evitar a toda costa.