Una madre y su hija descubren la mayor colonia de coral jamás documentada: 111 metros de largo, casi el tamaño de un campo de fútbol

Una inmersión rutinaria, del día a día, acabó convirtiéndose en un descubrimiento histórico. Sophie Kalkowski-Pope y su madre, Jan Pope, han documentado la colonia de coral más grande jamás registrada en el mundo. La formación, localizada en la Gran Barrera de Coral de Australia, mide 111 metros de largo y cubre casi 4.000 metros cuadrados, una superficie comparable a la de un campo de fútbol.

"Desde el primer momento que nos metimos al agua, supe que era algo especial", explicó Sophie, coordinadora de operaciones marinas de la organización conservacionista Citizens of the Reef. Su madre lo describe como algo nunca visto: "Parecía una pradera de coral. Parecía interminable".

Cuatro veces más grande que cualquier registro anterior

Las primeras mediciones confirman la magnitud del hallazgo. Las colonias individuales de esta especie suelen alcanzar entre 30 y 35 metros. Esta supera los 111 metros, casi cuadruplicando el tamaño de los récords anteriores.

Tras el descubrimiento inicial, el coral fue analizado mediante estudios submarinos, imágenes aéreas de alta resolución y un modelo espacial tridimensional para confirmar sus dimensiones exactas. Para proteger la formación de posibles daños, la ubicación exacta no será revelada.

El papel clave de la ciencia ciudadana

El descubrimiento se produjo en el marco del Gran Censo de Arrecifes, una iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por Citizens of the Reef. El proyecto reúne a empresas turísticas, comunidades indígenas, científicos y miles de buceadores que recopilan datos sobre el estado del ecosistema.

Más de 100 embarcaciones participan aportando información continua. Para Andy Ridley, director ejecutivo de la organización, proteger la Gran Barrera de Coral requiere "el poder de la gente" junto al trabajo científico y la implicación de las comunidades locales.

Un hallazgo espectacular en un momento crítico

La noticia llega en un contexto alarmante para el mayor sistema de arrecifes del planeta. Según el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, 2024 registró la mayor pérdida anual de coral vivo desde que comenzaron las mediciones en los años 80.

El blanqueamiento masivo provocado por las olas de calor marinas, los ciclones y los brotes de la estrella de mar corona de espinas redujeron la cobertura de coral hasta un 25 % en el norte y un 30 % en el sur del arrecife.

A nivel global, más del 80 % de los arrecifes han sufrido estrés térmico, y más de la mitad han experimentado blanqueamiento al menos moderado.

Los investigadores insisten: este descubrimiento no debe interpretarse como señal de recuperación. Es, más bien, una muestra de lo que aún queda por proteger.

Un ecosistema con secretos (y poco margen)

La Gran Barrera de Coral sigue sorprendiendo. En 2020 se descubrió un arrecife independiente de 500 metros de altura cerca de Cabo York. Ahora, esta colonia récord vuelve a recordar que el océano guarda secretos extraordinarios.

Pero también que el margen para salvarlos se reduce. Como resume Sophie Kalkowski-Pope: "No sabemos lo que tenemos que perder. Y precisamente por eso el monitoreo y la investigación son más importantes que nunca".