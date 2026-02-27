Un médico lanza una advertencia clara sobre la fruta con moho: "Te puede enfermar gravemente"

¿Fruta con un poco de moho? ¿La tiras entera o cortas la parte dañada y listo? Es una de las dudas más habituales en cualquier cocina. Y también uno de los errores más frecuentes.

El médico y divulgador científico David Callejo ha publicado un vídeo que está generando conversación en redes sociales donde lanza una advertencia directa: mucho cuidado, porque el moho no es solo una cuestión estética. "Este moho te puede enfermar gravemente", avisa.

El moho no es solo lo que ves

Callejo propone una imagen muy gráfica para entenderlo. "Imagina que el moho es una planta. Lo que vemos sería la flor, pero dentro de la fruta estarían las raíces". Es decir, aunque solo veamos una pequeña mancha en la superficie, el hongo puede haberse extendido por dentro sin que lo percibamos. Y eso ocurre especialmente en frutas de pulpa blanda.

El problema no es únicamente que "dé asco". El verdadero riesgo son las micotoxinas, sustancias tóxicas producidas por algunos mohos. Estas toxinas pueden provocar:

Dolor de estómago

Náuseas

Diarrea

Pero si el consumo es repetido, el riesgo es mayor: pueden generar daño hepático, daño renal e incluso aumentar el riesgo de cáncer, según explica el médico.

Cuándo hay que tirar la fruta con moho (sin excepciones)

David Callejo distingue dos escenarios muy claros.

Frutas y verduras de pulpa blanda: Si el moho aparece en alimentos blandos o de hoja verde, la recomendación es tajante: hay que tirarlos. En estos casos, las “raíces” del moho pueden haber invadido todo el alimento aunque no se vea a simple vista.

Alimentos de pulpa firme: En productos duros como la zanahoria, el nabo o la calabaza. Si conservan su dureza, se podría sanear cortando la zona afectada. Pero no de cualquier manera. El médico detalla tres pasos imprescindibles: Cortar al menos 2 o 3 centímetros alrededor del moho, que el cuchillo nunca toque la parte contaminada para evitar arrastrar esporas y lavar el alimento antes de consumirlo.

Aun así, Callejo lanza un mensaje claro: aunque algunas agencias consideran que este procedimiento es seguro, él personalmente no se la jugaría.

Ante la duda, mejor tirar

El consejo final del médico es contundente: "Ante la duda, lo mejor para tu salud siempre va a ser desechar estos alimentos, aunque dé un poco de pena". Porque lo que parece un simple gesto de ahorro puede convertirse en un problema de salud.

Y lanza una pregunta directa a sus seguidores: ¿eres de los que corta el moho y se come el resto… o de los que no se arriesga? El debate está servido. Pero el riesgo, según el experto, también.