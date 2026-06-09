Durante años, las empresas han competido por aparecer en las primeras posiciones de Google. Conseguir visibilidad en los resultados de búsqueda era una de las principales vías para atraer tráfico, generar notoriedad y captar clientes. Sin embargo, la irrupción de herramientas como ChatGPT, Perplexity o las AI Overviews de Google está cambiando las reglas del juego.

Cada vez más usuarios realizan preguntas directamente a sistemas de inteligencia artificial y reciben respuestas elaboradas sin necesidad de visitar una lista tradicional de enlaces. Esta evolución está transformando la forma en que las personas consumen información y plantea una nueva pregunta para las marcas: ¿cómo conseguir visibilidad cuando es una inteligencia artificial quien decide qué fuentes mostrar?

En este contexto, los European Search Awards 2026 han reconocido a Eskimoz con el premio Best Large Integrated Search Agency, un galardón que refleja la capacidad de adaptación de las compañías que están liderando esta nueva etapa del Search.

La inteligencia artificial está redefiniendo la búsqueda

La búsqueda de información en internet nunca ha permanecido estática. Primero llegaron los directorios, después los motores de búsqueda y más tarde los algoritmos capaces de ofrecer resultados cada vez más personalizados.

Ahora, la inteligencia artificial generativa está impulsando una transformación similar. Los usuarios ya no necesitan abrir varias páginas para encontrar respuestas. En muchos casos, la información llega directamente a través de una conversación con una herramienta de IA.

Este cambio afecta tanto a consumidores como a empresas. Para las marcas, el desafío consiste en entender cómo funcionan estos sistemas y qué factores influyen en que una fuente sea utilizada para generar una respuesta.

No se trata únicamente de posicionarse en Google. También es necesario construir credibilidad, autoridad y relevancia en un entorno donde la información se procesa de forma diferente.

Los European Search Awards ponen el foco en la innovación

Los European Search Awards son considerados uno de los principales reconocimientos del marketing digital europeo. Cada año distinguen a organizaciones capaces de demostrar resultados, innovación y capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

La edición de 2026 ha estado especialmente marcada por la irrupción de la inteligencia artificial y por el impacto que esta tecnología está teniendo sobre la búsqueda digital.

Dentro de este contexto, el reconocimiento obtenido por Eskimoz pone de manifiesto una tendencia cada vez más visible: las empresas necesitan nuevas metodologías para mantener su relevancia en los entornos donde los usuarios buscan respuestas.

El premio Best Large Integrated Search Agency reconoce precisamente la capacidad de integrar SEO, contenidos, publicidad digital, marketplaces y estrategias orientadas a motores generativos dentro de un mismo modelo de crecimiento.

GEO: la disciplina que busca posicionar marcas en la IA

La aparición de nuevas plataformas de búsqueda ha impulsado el desarrollo de especialidades que hasta hace poco apenas existían.

Una de ellas es la Generative Engine Optimisation (GEO), una metodología diseñada para aumentar las probabilidades de que una marca aparezca como fuente en respuestas generadas por inteligencia artificial.

A diferencia del SEO tradicional, donde el objetivo principal era mejorar la posición de una página web en un buscador, el GEO trabaja aspectos relacionados con la autoridad de una entidad, la calidad de la información publicada y la confianza que proyecta una organización dentro de su sector.

Este nuevo escenario está provocando que cada vez más empresas recurran a una agencia GEO para comprender cómo funcionan estos sistemas y cómo pueden prepararse para los cambios que ya están transformando el ecosistema digital.

Sectores como la salud, las finanzas, la educación o la tecnología son algunos de los que están prestando mayor atención a esta evolución, ya que la credibilidad de las fuentes juega un papel especialmente importante.

La autoridad digital será más importante que nunca

Uno de los efectos más interesantes de la inteligencia artificial es que está devolviendo protagonismo a conceptos como la autoridad, la experiencia y la calidad de la información.

Si durante años muchas estrategias digitales se centraron en maximizar el tráfico, ahora las marcas deben demostrar que son una referencia legítima dentro de su ámbito de actividad.

Las herramientas generativas tienden a apoyarse en fuentes fiables, medios reconocidos, estudios especializados y organizaciones con una sólida reputación digital. Esto significa que la construcción de autoridad se está convirtiendo en un activo cada vez más valioso.

Por este motivo, muchas compañías consideran que trabajar con una organización especializada en estos entornos puede marcar una diferencia competitiva importante. No es casualidad que empresas pioneras en este ámbito ya sean consideradas por el mercado entre las opciones de mejor agencia GEO para proyectos relacionados con inteligencia artificial y visibilidad digital.

Un cambio que apenas acaba de empezar

La inteligencia artificial no sustituirá por completo a los motores de búsqueda tradicionales, pero todo indica que ambos modelos convivirán durante los próximos años.

Los usuarios seguirán utilizando Google para muchas consultas, pero también recurrirán cada vez más a sistemas conversacionales cuando necesiten respuestas rápidas, comparaciones o recomendaciones.

Esta convivencia obligará a las marcas a trabajar su presencia en diferentes entornos al mismo tiempo. La visibilidad digital dejará de depender de un único canal y pasará a construirse a través de múltiples plataformas, tecnologías y formatos.

El reconocimiento obtenido por Eskimoz en los European Search Awards 2026 refleja precisamente esta transformación. Una transformación que ya está redefiniendo cómo las empresas construyen su presencia online y que probablemente marcará el futuro del marketing digital durante la próxima década.