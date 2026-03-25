Canarias en alerta por la borrasca Therese: suspensión de clases en tres islas y la UME desplegada

El agua corre con fuerza en un barranco en el municipio tinerfeño de La Laguna, el 24 de marzo de 2026.

El Gobierno de Canarias ha actualizado esta madrugada la emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, situación en la que mantiene a Gran Canaria a partir de las 01:30 horas de este miércoles, mientras que Tenerife se suma a El Hierro, La Palma y La Gomera en condición de alerta.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta, ha informado el Ejecutivo autonómico en su página web.

Estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (Peinca), ha explicado el Gobierno de Canarias.

La situación de emergencia -la más alta en la escala de riesgos que maneja Protección Civil- estuvo vigor por la mañana del martes en Gran Canaria durante el episodio que descargó en pocas horas más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla, pero al comienzo de la tarde se rebajó a alerta.

Las clases presenciales se han suspendido en Gran Canaria, Tenerife y La Palma y hay hasta 12 carreteras cortadas, dice la Dirección General de Tráfico (DGT).

A solicitud de Emergencias Canarias y del Cabildo de Tenerife, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha informado favorablemente la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la isla de Tenerife para prevenir daños mayores. Ya llevaban horas trabajando en Gran Canaria.

Sin embargo, la actividad convectiva que genera la borrasca Therese llevó a declararla de nuevo en esa isla durante la noche, donde aún se mantendrá tras la última actualización, y también en la de Tenerife, que sin embargo ahora ha pasado a situación de alerta.

Precipitaciones "desorganizadas"

Según ha detallado el Gobierno de Canarias, a lo largo de este miércoles las islas estarán muy cerca del centro de la borrasca, lo que implica que las precipitaciones van a ser desorganizadas, con núcleos convectivos que pueden ser localmente importantes, y dispersos por todo el archipiélago.

Se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria, donde la actividad convectiva está produciendo lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

En estas dos islas se están registrando acumulados importantes en 12 horas, habiéndose observado cantidades de 60 mm en 1 hora en la zona de Tacoronte, y de 30 mm en 1 hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del Valle de La Orotava, y se prevén precipitaciones intensas también en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este.

La dimensión hídrica es considerable, ya que 19 presas de Gran Canaria han llegado a su capacidad máxima y están aliviando agua hacia los barrancos, lo que añade caudal a unos cauces ya desbordados por las precipitaciones. Doce carreteras permanecían cortadas a primera hora de este martes por una combinación de corrimientos de tierras, crecidas y desprendimientos de rocas sobre la calzada. Sin víctimas humanas, pero con una isla bloqueada.