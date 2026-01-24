Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El paso de la borrasca Ingrid, en imágenes
El tiempo
El tiempo
Nieve en Ourense

El paso de la borrasca Ingrid, en imágenes

La nieve seguirá siendo protagonista durante el fin de semana a cotas en torno a los 500/800 metros en la mitad sur peninsular y a los 300/600 metros en la zona norte.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
alt="alt="Grandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar este jueves""
Grandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar este juevesGrandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar este juevesEFE
alt="alt="Nieve este viernes en el municipio de A Mezquita (Ourense).""
  Nieve este viernes en el municipio de A Mezquita (Ourense)Nieve este viernes en el municipio de A Mezquita (Ourense).EFE
alt="alt="Vista de un cementerio cubierto de nieve en Maceda (Ourense), este sábado.""
  Vista de un cementerio cubierto de nieve en Maceda (Ourense)Vista de un cementerio cubierto de nieve en Maceda (Ourense), este sábado.EFE
alt="alt="Fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo en Gijón, al paso de la borrasca Ingrid, con el Elogio del Horizonte al fondo.""
  Fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo en Gijón, al paso de la borrasca IngridFuerte oleaje en la playa de San Lorenzo en Gijón, al paso de la borrasca Ingrid, con el Elogio del Horizonte al fondo.EFE
alt="alt="Fotografía de la Autovía A-52, cubierta de nieve en el municipio de A Gudiña (Ourense).""
  Fotografía de la Autovía A-52Fotografía de la Autovía A-52, cubierta de nieve en el municipio de A Gudiña (Ourense).EFE
alt="alt="Unas aves sobre una superficie nevada en la localidad de Casetas do Rodicio, Maceda (Ourense), este sábado.""
  Unas aves sobre una superficie nevada en la localidad de Casetas do Rodicio, Maceda (Ourense)Unas aves sobre una superficie nevada en la localidad de Casetas do Rodicio, Maceda (Ourense), este sábado.EFE
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de El tiempo