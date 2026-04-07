La Aemet confirma el cambio de tiempo: una borrasca trae tormentas, barro y avisos amarillos

Estas serán las zonas más afectadas por las tormentas

Si creías que el buen tiempo había llegado para quedarse, estabas equivocado. Saca otra vez el paraguas y espera con paciencia a que los cielos vuelvan a estar despejados. Una borrasca atlántica va a cruzar la península dejando tormentas que pueden ser intensas y lluvias de barrio.

Después de una Semana Santa en la que ha predominado el sol y las temperaturas agradables o elevadas, llegan de nuevo las precipitaciones, y en algunos casos la Aemet ha decretado el aviso amarillo debido a las fuertes rachas de viento e incluso el granizo.

Las precipitaciones van a ser importantes, sobre todo, en la mitad occidental. Puede haber tormentas en el oeste Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Las rachas de viento en las zonas más afectadas por la borrasca pueden superar los 70 kilómetros por hora, de ahí que la Aemet haya decretado el aviso amarillo en Galicia, Extremadura y Castilla y León. La lluvia también podría llegar acompañada de granizo.

Durante la jornada del miércoles continuarán las lluvias, que serán localmente fuertes en puntos del oeste peninsular, especialmente en Andalucía y Extremadura. Aunque para este día la Aemet ha limitado los avisos amarillos para el oeste de Galicia (fenómenos costeros), el norte de Cáceres y Ávila (por lluvias).

Todas estas lluvias pueden venir acompañadas de depósitos de barro, aunque no se espera un episodio importante de calima.

A partir del jueves las precipitaciones se debilitarán, aunque seguirán teniendo protagonismo en el sur y oeste peninsular. El viernes pueden regresar los cielos despejados a buena parte de la península.

En cuanto a las temperaturas, a lo largo de la semana serán más altas de lo habitual para la época, sobre todo en las provincias del este peninsular, en las que se pueden superar los 25ºC. La Aemet ya ha pronosticado una primavera más cálida de lo habitual.

Récord de lluvias este año

Las borrascas que cruzaron la península entre enero y febrero dejaron grandes acumulados en gran parte de la península. En la temporada 2025-2026 se han registrado 19 borrascas de alto impacto, lo que supone un récord desde que se da nombre a estos fenómenos en Europa occidental.

De hecho, las lluvias de este invierno han servido para que España deje atrás la situación de sequía. En este momento todas las cuencas se encuentran lejos de la situación vivida años atrás, cuando fue necesario aplicar cortes en el suministro en ciertos lugares.