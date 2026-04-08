La Aemet activa el aviso amarillo en estas comunidades por lluvias y tormentas

El mal tiempo se ha extendido a buena parte de la península

Una borrasca atlántica está dejando precipitaciones desde ayer en el este peninsular, y a lo largo de las próximas horas acabará extendiéndose a otras zonas. Este fenómeno va a provocar lluvias persistentes, tormentas y depósitos de barro, según confirma la Aemet.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en varios puntos de hasta 6 comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estos avisos son por fenómenos costeros y tormentas, aunque no representan un peligro significativo.

También se espera que la borrasca arrastre polvo en suspensión allí donde las lluvias sean más persistentes. Las precipitaciones pueden ser en forma de barro y reducir la visibilidad.

Aunque las lluvias se registrarán sobre todo en el cuadrante este de la península, también habrá precipitaciones en el centro y en puntos del sudoeste, donde los acumulados podrían ser importantes.

En la jornada del miércoles también habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, pero sólo en partes de Castilla-La Mancha. Por este motivo se ha decreto el aviso amarillo en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

A partir del jueves los cielos empezarán a ser despejados, excepto en zonas del sur peninsular, donde aún se esperan algunos chubascos débiles.

Récord de temperaturas en abril

Durante los primeros días de abril el tiempo fue caluroso y despejado en todo el país, coincidiendo con la Semana Santa. Esto ha dejado algunos récords de temperaturas, tal y como ha anunciado la Aemet.

Los récords se han registrado en las estaciones meteorológicas de los aeropuertos de Asturias y Santander. Fue en la jornada del 6 de abril. En Asturias se alcanzó una temperatura de 29,8ºC y en Santander de 32,8ºC. Esto supone un récord para el mes de abril.

La Aemet ya pronosticó una primavera con temperaturas más elevadas de lo normal, y de momento la predicción se está cumpliendo.

España dice adiós a la sequía

Las lluvias de los primeros meses del año han servido para que se llenen los embalses. La Aemet considera que el período de sequía ha llegado a su fin. Esto es especialmente importante en la Cuenca del Guadalquivir, que ha abandonado la sequía después de diez años.

Los embalses españoles se encuentran, de media, a un 82% de capacidad. En el mes de marzo de 2025 estaban al 60%. El récord de borrascas de enero y febrero ha sido clave para este incremento.