A un experto en musculación le parece "extraordinariamente vergonzoso" lo que le han hecho hacer aquí a Almeida

Curioso vídeo el que le ha dedicado en TikTok el experto en musculación @ironcachas, con más de 220.000 seguidores en la red social china, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a cuenta de un vídeo donde se ve al político del PP en un gimnasio de Madrid posando haciendo peso muerto.

Ha dicho el experto que no se va a meter con el alcalde porque juega mucho con el meme pero que le parece "una vergüenza que en lugar de decirle 'cójase unas pesas y haga así' le pongan a hacer un peso muerto".

"Me parece extraordinariamente vergonzoso y muy triste. Estamos muy jodidos. Él se nota que no es alguien que levante peso, visto así desde fuera, pero me ha llamado la atención cómo ha intentado bajar con la espalda recta", ha añadido.

Estas imágenes corresponden a la inauguración del nuevo centro deportivo municipal que abrirá sus puertas este viernes en el número 107 de la calle Bravo Murillo, donde probó la maquinaria e hizo numerosos ejercicios sin quitarse el traje.